NBA／魔獸半夜大啖雞屁股 霍華德曝回台打球可能

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）受TPBL新北國王隊邀請重返台灣，他透露凌晨一點到下榻飯店就吃到最愛的寶島美食雞屁股，還稱台灣是「全世界最喜歡的地方之一」，也曝回台打球的可能性。

40歲的霍華德生涯8度入選明星賽、8度入選年度最佳陣容，2009到2011年完成年度最佳防守球員3連霸，去年也入選籃球名人堂；他2022年曾來台加入桃園永豐雲豹隊，當時刮起一陣「魔獸炫風」，來台第一個球季就獲得籃板王、年度防守第一隊、年度第一隊與年度最佳外援。

霍華德今年已宣告退休，但日前有消息他將加盟喬治亞超級聯賽（Georgian Super League）的「Black Fortress Tbilisi」，今天他也親自宣布，和喬治亞的合約和雲豹不同，只會打2場比賽，這也將是最後一次穿上球衣打五對五正式比賽。

未來是否有可能在台灣打球？霍華德長長的「嗯」後笑說，如果球隊邀請來打友誼賽十分樂意，不過小孩都已經長大，會想將更多時間留給家人。

暌違三年再到寶島，霍華德也提到，太多回憶湧上心頭，光是到飯店時就已經感動到默默啜泣；他也開心說，雖然是凌晨一點才到下榻飯店，仍吃到一整盤的雞屁股，讓他直喊開心。

今天將在公益賽擔任球評的霍華德，賽前先到新莊體育館外和球迷交流，他也提到最喜歡台灣人的熱情和友善，很多朋友已經像是家人，加上很棒的食物，「一直到很開心能回到這裡，這是全世界最喜歡的地方之一。」他也笑說，有許多球員私訊他詢問台灣的問題，他都鼓勵大家來台，和他一樣留下美好回憶。

「魔獸」霍華德來台會球迷。 記者黃義書／攝影

「魔獸」霍華德來台會球迷。 記者黃義書／攝影

「魔獸」霍華德來台會球迷。 記者黃義書／攝影

「魔獸」霍華德來台會球迷。 記者黃義書／攝影

「魔獸」霍華德來台會球迷。 記者黃義書／攝影

「魔獸」霍華德來台會球迷。 記者黃義書／攝影