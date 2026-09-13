NBA／國王盯上杜倫！ 活塞拒絕先簽後換仍難保明夏不被挖角

底特律活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）的續約談判仍未完全取得突破。根據了解相關情況的消息人士透露，杜倫目前愈來愈傾向接受下季960萬美元的合格報價，而不是立即與活塞簽下長期合約。

倘若雙方無法在9月底前達成延長合約協議，杜倫接受合格報價後，將可在明年夏天成為完全自由球員。

杜倫與活塞之間的受限制自由球員談判僵局，至今遲遲未解。據報導，雙方在合約年薪上仍有差距，先前傳出杜倫希望獲得年薪超過4000萬美元的長約，而活塞原本開出的平均年薪約為3500萬美元。

不過，最新消息顯示，活塞已經把報價提高到5年、平均年薪3800萬美元，但杜倫陣營仍堅持希望年薪高於4000萬美元，合約總額至少達到2億美元。杜倫方面認為，他上季已經成長為明星賽與年度最佳陣容等級的球員，合約價值理應反映他的身價與未來潛力。

除了總薪資之外，合約是否包含球員選項或球隊選項，也是雙方仍未談攏的關鍵。若合約加入球員選項，杜倫可能會要求不同的薪資結構；若是球隊選項，活塞則可能希望降低部分財務風險。這也讓雙方即使在平均年薪上看似逐漸接近，仍無法完成最後協議。

從市場環境來看，杜倫目前能向活塞施壓的籌碼相當有限。由於聯盟目前沒有球隊擁有足夠薪資空間，能對杜倫提出具威脅性的競爭報價，活塞也因此沒有太大壓力必須繼續提高條件。現階段杜倫真正的槓桿，就是威脅接受960萬美元的合格報價，放棄長約保障，換取明年夏天成為完全自由球員的機會。

不過，這樣的決定對杜倫來說風險極高。若他選擇接受合格報價，下季薪資將比可能簽下的長約少約2500萬美元，同時也必須承擔新賽季受傷或表現下滑的風險。因此外界仍有人懷疑，除非杜倫真的正式簽下合格報價，否則這樣的態度可能仍只是談判策略。

沙加緬度國王則是值得關注的潛在追求者。國王在自由球員市場開啟初期就曾對杜倫展現興趣，也已明確讓外界知道他們希望有機會把杜倫從底特律帶走。不過截至目前為止，活塞已拒絕國王任何先簽後換的探詢。

若杜倫今年真的接受合格報價，從而在2027年夏天成為完全自由球員，國王屆時可能具備足夠薪資空間，在不需要先簽後換的情況下直接追求他。這也讓杜倫的續約選擇不只牽動活塞未來核心布局，也可能影響國王下個休賽季的補強方向。