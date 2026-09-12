NBA／「綠咖哩」竟差點拆夥？ 格林曝3年前曾想離開勇士：我當時是認真的

生涯至今都效力勇士的老將格林（Draymond Green），近日透露早在2023年，他差點離開待了一輩子的灣區，而且灰熊當時開出的價碼，甚至每年比勇士多出1000萬美元。

格林在自己的節目《The Draymond Green Show》中回憶2023年自由市場，坦言當時加盟灰熊並不是拿來向勇士抬價的手段，而是真的已經準備離開。

「在談判的時候，你會希望有另一支球隊，有時候你必須讓原本的球隊知道，『嘿，我真的還有其他選擇。』。勇士當時真的沒有我想要的那些錢，灰熊開給我的價碼每年多了1000萬美元。」

格林甚至透露，當時事情已經發展到他直接打電話告知勇士，自己準備前往曼菲斯，「不是說我已經口頭承諾加盟灰熊，而是我打電話給勇士跟他們說，『嘿，我要去灰熊了，你們能不能盡一切努力，把這筆先簽後換談成，讓這件事對我行得通。』」

也就是說，格林當時並不是單純利用灰熊製造談判籌碼，而是真的做好轉隊準備，甚至希望勇士協助完成先簽後換，沒想到正是在這段談判過程中，格林才真正意識到勇士有多麼希望留下自己。

格林透露他差點離開待了一輩子的勇士並加盟灰熊。 路透

「這點必須稱讚勇士，他們後來真的開始和灰熊談判。我得說，他們確實對灰熊稍微改變了一些談判條件。但當他們連對灰熊都開始改變條件時，我也突然很清楚，『他們是真的很希望我留在這裡。』」

格林強調，自己當時沒有在演戲，也不是到了最後一刻突然反悔，「那不是什麼策略，也不是我突然改變心意。當我真的準備離開之後，他們最終給了我一個更好的方案，事情就這樣定下來了。但我們當時沒有虛張聲勢，那是真的。」

最終格林沒有前往曼菲斯，而是在2023年自由市場與勇士重新簽下4年1億美元合約，繼續留在灣區。今年休賽季，他則執行原合約中的球員選項，隨後再次與勇士簽下一紙1年、略高於2700萬美元的合約。