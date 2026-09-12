NBA／ 老爸曾與艾佛森搭檔！卡特「0出賽」慘遭老鷹裁掉

根據《Yahoo》記者費雪（Jake Fischer）報導，老鷹決定裁掉今年休賽季交易換來的24歲後衛卡特（Devin Carter），顯示當初這筆交易的主要目的，很可能是為了取得2033年次輪選秀權，而非將卡特視為長期戰力。

在做出這項決定前，老鷹陣中握有16張保障合約，但例行賽最終名單只能留下15名正式球員，另外搭配3名雙向合約球員，因此球隊得在訓練營前後進一步整理名單，而卡特也成為第一位遭到割捨的球員。

值得注意的是，卡特才在兩年前的選秀會以第一輪第13順位進入NBA，如今甚至還沒代表老鷹打過任何一場正式比賽，就遭到球隊放棄。

不過老鷹也得為這項決定付出代價。卡特2026-27賽季合約約為520萬美元，如果他在讓渡程序中沒有被其他球隊認領，這筆薪資仍將由老鷹承擔。

事實上，卡特的父親正是曾在金塊與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）搭檔過後場的安東尼（Anthony Carter），生涯效力NBA13個賽季，待過熱火、金塊、灰狼等隊。成為教練後，曾擔任曼菲斯灰熊隊的助理教練。

至於卡特生涯前兩季在國王並未獲得太多上場機會，上季效力國王期間出賽38場，平均上場18.4分鐘，可以拿下8.9分、3.3籃板與2.7助攻。