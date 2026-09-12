快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／ 老爸曾與艾佛森搭檔！卡特「0出賽」慘遭老鷹裁掉

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹裁掉休賽季交易換來的卡特(左)。 美聯社
老鷹裁掉休賽季交易換來的卡特(左)。 美聯社

2026名古屋亞運

根據《Yahoo》記者費雪（Jake Fischer）報導，老鷹決定裁掉今年休賽季交易換來的24歲後衛卡特（Devin Carter），顯示當初這筆交易的主要目的，很可能是為了取得2033年次輪選秀權，而非將卡特視為長期戰力。

在做出這項決定前，老鷹陣中握有16張保障合約，但例行賽最終名單只能留下15名正式球員，另外搭配3名雙向合約球員，因此球隊得在訓練營前後進一步整理名單，而卡特也成為第一位遭到割捨的球員。

值得注意的是，卡特才在兩年前的選秀會以第一輪第13順位進入NBA，如今甚至還沒代表老鷹打過任何一場正式比賽，就遭到球隊放棄。

不過老鷹也得為這項決定付出代價。卡特2026-27賽季合約約為520萬美元，如果他在讓渡程序中沒有被其他球隊認領，這筆薪資仍將由老鷹承擔。

事實上，卡特的父親正是曾在金塊與「戰神」艾佛森（Allen Iverson）搭檔過後場的安東尼（Anthony Carter），生涯效力NBA13個賽季，待過熱火、金塊、灰狼等隊。成為教練後，曾擔任曼菲斯灰熊隊的助理教練。

至於卡特生涯前兩季在國王並未獲得太多上場機會，上季效力國王期間出賽38場，平均上場18.4分鐘，可以拿下8.9分、3.3籃板與2.7助攻。

卡特 老鷹 選秀 Yahoo 艾佛森 訓練

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／休賽季訓練代價慘重！太陽主力中鋒左肩動刀恐休5個月

新賽季還沒展開，太陽就先傳出第一起重大傷情，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）在休賽季訓練期間造成左肩盂唇撕裂，已於昨日完成手術，最快恐怕要等到明星賽前後才能回歸。

NBA／ 老爸曾與艾佛森搭檔！卡特「0出賽」慘遭老鷹裁掉

根據《Yahoo》記者費雪（Jake Fischer）報導，老鷹決定裁掉今年休賽季透過交易換來的24歲後衛卡特（Devin Carter），顯示當初這筆交易的主要目的，很可能是為了取得2033年次輪選秀權，而非將卡特視為長期戰力。

NBA／「魔獸」重出江湖！40歲霍華德退休僅半年再戰職業籃壇

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今年3月才宣布高掛球鞋、希望將更多時間留給家人，沒想到根據外媒報導，霍華德將加盟喬治亞超級聯賽（Georgian Super League）的Black Fortress Tbilisi，持續自己離開NBA後的籃球旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。