NBA／「魔獸」重出江湖！40歲霍華德退休僅半年再戰職業籃壇

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今年3月才宣布高掛球鞋、希望將更多時間留給家人，沒想到根據外媒報導，霍華德將加盟喬治亞超級聯賽（Georgian Super League）的「Black Fortress Tbilisi」，持續自己離開NBA後的籃球旅程。

有趣的是，霍華德出生於美國喬治亞州亞特蘭大，如今卻要前往大西洋另一端的「喬治亞」打球，而他自己也特別拿這個巧合開玩笑，「喬治亞，我來了！不是我的家鄉亞特蘭大、喬治亞州，而是提比里斯、喬治亞！」

霍華德接著表示，「我在上一篇貼文的留言區看到你們留下滿滿的國旗，所以我決定，我們下一段旅程就去那裡！我來到這裡，就是希望推廣籃球，推廣這項我熱愛的運動。我已經等不及和Black Fortress一起開始了，寶貝！我們要把一切都拆掉！」

事實上，自2021-22賽季結束與湖人分道揚鑣後，霍華德的籃球旅程就從未真正停止。2022-23賽季，他來台加盟T1桃園雲豹，掀起轟動全台的「魔獸旋風」，該季平均可以攻下23.2分、16.2籃板、5助攻。

離開台灣職籃後，霍華德持續在世界各地征戰。2024年先代表菲律賓「Strong Group Athletics」參加杜拜國際籃球錦標賽，之後又加入台灣野馬參加亞洲巡迴賽事；同年也曾與波多黎各聯賽球隊「Mets de Guaynabo」簽約，不過最終沒有正式出賽。2025年，他則回到美國，加盟「冰塊酷巴」（Ice Cube）所創立BIG3聯盟的「Los Angeles Riot」。

回顧霍華德的NBA生涯，他在2004年選秀會以狀元之姿被魔術挑中，征戰聯盟長達18個賽季，生涯8度入選明星賽、8度入選年度最佳陣容，2008-09賽季更率領魔術一路殺進NBA總冠軍賽，並於2009年至2011年完成年度最佳防守球員3連霸，生涯另有5次入選年度最佳防守陣容，其中4次為第一隊，去年也正式入選籃球名人堂，替輝煌的NBA生涯留下最高肯定。