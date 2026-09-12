NBA／休賽季訓練代價慘重！太陽主力中鋒左肩動刀恐休5個月

新賽季還沒展開，太陽就先傳出第一起重大傷情，主力中鋒威廉斯（Mark Williams）在休賽季訓練期間造成左肩盂唇撕裂，已於昨日完成手術，最快恐怕要等到明星賽前後才能回歸。

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，球團目前僅表示威廉斯將缺席「一段較長的時間」，並聲明手術已順利完成，將依照恢復情況再制定回歸時間表。

不過長期掌握太陽消息的《Arizona Sports 98.7》記者甘巴德羅（John Gambadoro）透露，威廉斯預計至少需休養5個月，代表最快要等到明年2月、明星賽前後才有機會回歸，意味著新賽季可能直接缺席超過一半賽程。

事實上，上賽季的威廉斯是他進入NBA後出勤狀況最好的一年，共出賽60場、其中55場先發，雙雙寫下生涯新高。不過他仍在西區附加賽之爭面對拓荒者時遭遇腳傷，導致後續季後賽全部缺席。

即便如此，威廉斯上季平均上場23.6分鐘，繳出11.7分、8籃板、1火鍋，投籃命中率高達64.4％，罰球命中率也有77.1％。因此球團休賽季決定以3年3800萬美元合約將他留下，計畫新賽季繼續讓他擔任先發中鋒。然而新約第一場正式比賽都還沒打，威廉斯又因傷倒下。

值得注意的是，現年24歲、身高7呎1吋的威廉斯，是2022年選秀首輪第15順位出身，4個季例行賽累積僅上場166場，出勤率約51％，幾乎有一半比賽都因各種原因沒有出賽。