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NBA／期待加盟飢渴的勇士！尼恩盛讚柯瑞：像魔術師

聯合新聞網／ 綜合報導
33歲前鋒尼恩（Georges Niang，右）。 美聯社
33歲前鋒尼恩（Georges Niang，右）。 美聯社

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33歲前鋒尼恩（Georges Niang）休賽季以1年380萬美元合約加盟勇士隊，他最近受訪時說明加入勇士的理由，稱讚柯瑞（Stephen Curry）等新隊友。

尼恩在節目上談到加盟勇士的原因，「我想主要還是因為他們的打法，球員會大量移動，身體不停動，球也一直流動。當你和柯瑞這種球員一起打球時，很多人根本不明白，對手到底有多怕這種球員。」

尼恩接著形容柯瑞的威脅性：「真的太不可思議了，他可以把球從頭後傳出去，直接找到隊友完成灌籃，接著自己又投進一顆超遠三分，然後下一回合再抄球上籃。他在場上根本就像魔術師一樣。」

新賽季勇士不被看好，不過尼恩仍期待加盟充滿企圖心的勇士，「我最期待的，其實是加入一支還很飢渴、還有東西想證明的勇士隊。陣中球員明顯都還憋著一股氣。他們贏過很多冠軍，但現在這個時間點，他們可能會覺得，外界都開始不看好。」

尼恩也稱讚格林（Draymond Green）籃球智商高，提到不能忘記巴特勒（Jimmy Butler）是什麼等級的球員，還有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）和新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），都讓他感到期待。

尼恩因左腳傷勢休養一年，如今重返NBA，他在2024-25賽季平均得到9.9分3.4籃板1.4助攻，三分命中率40.6％，生涯三分命中率高達39.9%。

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