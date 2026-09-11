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NBA／對西蒙斯還有期待？騎士冠軍前鋒：具備成為DPOY天賦

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯（Ben Simmons）。 路透
西蒙斯（Ben Simmons）。 路透

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現年30歲的西蒙斯Ben Simmons）上季沒打籃球，而是轉戰職業釣魚聯盟，今年休賽季他重返NBA加入國王隊，騎士隊2016年冠軍前鋒傑佛森（Richard Jefferson）認為，西蒙斯仍具備全明星實力，甚至有拿下年度最佳防守球員（DPOY）的天賦。

西蒙斯尋求東山再起，休賽季和國王簽下1年350萬美元的非保障合約，如果進入開季名單，將獲得100萬美元，外界對於國王這筆簽約評價並不高。

西蒙斯是2016年選秀狀元，儘管完全沒有三分投射能力，仍靠全能球風在聯盟立足，曾入選過3次明星賽、1次年度最佳陣容第三隊和2次最佳防守陣容第一隊，還有新人王和抄截王。不過西蒙斯後來因心理及傷病問題走下坡，每年休賽季曬出訓練照，都被球迷酸是「休賽季王者」。

傑佛森職業生涯17年，曾在2016年幫助騎士隊奪冠，對於是否期待西蒙斯回歸，傑佛森表示，「我覺得不該有任何期待。籃球就和很多運動一樣，雖然很吃身體條件，但心理層面同樣重要。西蒙斯一直都有天賦，今年仍然有成為明星球員的天賦。如果西蒙斯能打出自己最好的賽季並保持健康，他有能力成為年度最佳防守陣容等級的球員，甚至具備DPOY等級的天賦，因為他可以從1號守到5號。」

傑佛森接著補充說，「對西蒙斯來說，心理層面是比賽中非常重要的一部分。在我看來，他過去有些掙扎是身體上的問題，但有些也逐漸變成心理問題。我會替每一名球員加油，我也希望西蒙斯能重新找回對籃球的熱愛，因為這能減輕心理壓力。我希望西蒙斯重新找到打球的快樂，同時也保持健康，這樣他才能真正享受比賽。」

Ben Simmons 西蒙斯 國王

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