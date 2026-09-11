NBA／無禮拒絕路人球迷合照 約柯奇：大家像在看動物園的動物

金塊3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）近年可謂聯盟第1人，也收獲大量粉絲，但他卻對名氣與光環感到厭倦，在日前一檔節目中，更坦承自己對路人合照的要求都越來越沒有禮貌，並呼籲年輕一代不要把球星當成人生榜樣。

約柯奇在近期登上一檔Podcast節目《Jao Mile Podcast》，談到對於知名度的疲倦，分享自己在街上會頻繁被球迷認出與打擾，失去了過去的平靜生活，「這聽起來很俗套，但我現在對接近我的人們越來越不客氣，我現在也不太跟人合照，因為那是我的私人時間。 」他也表示知道這麼做對球迷很無禮，但真的沒有其他方法，「大家無法理解我也接受，但經歷這種生活11、12年真的夠了，我覺得找我拍照的人就像看動物園裡的動物一樣。」

除了對名氣的不便感到無法接受，約柯奇也認為青少年不該把球星當成「人生榜樣」，「有些人對這樣的言論會不高興，但我認為年輕人不應該把我當榜樣，成長過程中本來就會看到好跟壞的例子，只要知道什麼是對的就好，就像我16歲會知道自己出門不該喝酒。」

約柯奇強調，那個影響孩子們成長最多的角色不會是公眾人物，「而是親朋好友與家庭。即便很多人對我說：『孩子們仰慕你！』我也不會這麼認為，畢竟我小時候也沒有盲目的崇拜過他人，所以我無法認同大家把球星當榜樣。」