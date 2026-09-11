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NBA／庫明加選明尼蘇達是因「贏球文化」 湖人球迷批：灰狼0冠欸

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加提到加盟灰狼是為了「贏球文化」，被外界認為在暗諷湖人，更遭球迷嗆「去隊史0冠的球隊談贏球文化。」 美聯社
庫明加提到加盟灰狼是為了「贏球文化」，被外界認為在暗諷湖人，更遭球迷嗆「去隊史0冠的球隊談贏球文化。」 美聯社

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今年休賽季庫明加（Jonathan Kuminga）拒絕湖人更高報價，以2年1300萬美元（約台幣4.11億）合約加盟灰狼。而對於選擇「北大荒」的決定，這位23歲前鋒在記者會提到是為了「贏球文化」，不料卻引發爭議，被外界認為在暗諷湖人，更遭到紫金球迷反嗆「去隊史0冠的球隊談贏球文化。」

上賽季從勇士轉戰老鷹的庫明加今夏成為自由球員，吸引各球隊招募，湖人更將其視為陣中小前鋒的首選目標，但最終這位體能勁爆的未來之星選擇以較低價格前往灰狼。而在加盟記者會上，他分享道：「這是我做過最好的決定之一，我想去有贏球文化的地方，在這所有選項中，這裡最符合。」

此外，庫明加也提到與灰狼教練團、球團和球員有良好的溝通，「這支球隊的陣容、天賦以及他們的過去與未來目標，讓我認為自己能融入這裡並贏下更多比賽，我的選擇就是為了贏球，這就是我做出的決定。」

庫明加闡明個人立場，但「灰狼更有贏球文化」一說卻引起部分人士不滿。湖人球迷認為此番言論是在暗諷這次搶人失利的紫金軍團，而事實是灰狼隊史37年來從未闖入總冠軍賽，至於湖人近年戰績略輸明尼蘇達，不過手握17座總冠軍戰績輝煌，最近一次奪冠是2019~2020的「泡泡賽季」。

許多湖人球迷在聽到該言論後展開砲轟：「庫明加只是不敢承擔在湖人打球的壓力」、「灰狼隊史0冠欸，還好我們躲過了一個認為明尼蘇達籃球比洛杉磯更成功的人。」而知名粉專「LakeShowYo」更直言「選灰狼不選湖人是為了贏球文化，我們應該把庫明加的大腦捐去做研究。」

灰狼 湖人 Jonathan Kuminga

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