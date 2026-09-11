NBA／忘了勇士柯瑞、CP3？庫明加稱讚球三傳球發言被炎上

今年休賽季庫明加（Jonathan Kuminga）以2年1300萬美元合約加入灰狼隊，金額遠低外界預期。灰狼今天為他舉辦加盟記者會，他直呼從沒和小鮑爾（LaMelo Ball）這麼會傳球的隊友配合過，引發不少球迷反感。

庫明加生涯從勇士隊起步，不只是柯瑞（Stephen Curry），「控衛之神」保羅（Chris Paul）也和他搭配過。不過庫明加受訪時卻說，「我的職業生涯曾和很多控衛一起打球，但沒有和小鮑爾這麼會傳球的球員合作過。」庫明加這段話引發許多球迷批評。

庫明加連2年在自由市場得不到理想合約，不過灰狼能提供他上場時間，灰狼對他也非常重視，庫明加透露，「小鮑爾和愛德華（Anthony Edwards），他們幾乎每天都會跟我聯絡。愛德華每次都會打電話來關心我的狀況，他真的是一個非常、非常真誠的人。他其實根本不需這麼做，但這顯示他有多希望我來這裡。」

庫明加上季在勇士和老鷹隊共出賽36場，平均得到12.2分5.6籃板2.3助攻，擁有優秀的身體素質、轉換快攻和切入破壞力。庫明加直言，「這是我做過最好的決定，看這支球隊的陣容、擁有的年輕球員，我想大家都看過他們過去幾年的表現，及接下來想完成的目標。」