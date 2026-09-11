NBA／獲CP3許可？比爾重穿快艇3號球衣 隨隊總裁曾承諾不影響退休背號

快艇球星比爾（Bradley Beal）在進入新賽季後將重新穿回他標誌性的「3號」戰袍，這號碼過去曾屬於快艇傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul），隨著保羅今年宣布結束21年職業生涯，比爾也確定重拾這個陪伴他多年的背號。

現年33歲的比爾生涯前13個賽季在巫師與太陽時期皆穿著3號球衣，去年夏天轉戰快艇時，由於保羅的回歸，比爾選擇禮讓並改穿0號，快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）當時就曾透露，比爾在保羅加盟時非常大方地主動讓出號碼。

保羅在去年底與球隊分道揚鑣後，於今年2月正式宣布退休，儘管保羅先前受訪時坦言對於離開快艇的方式感到「相當不受尊重」，但他曾透露法蘭克承諾未來仍會為他退役3號球衣，如今快艇官方商城已上架比爾的3號球衣，代表號碼正式易主，但這並不影響球隊未來為保羅舉辦球衣退休儀式的計畫。

對於將重新接手這個具有指標意義的背號，比爾也在社群平台上發文向保羅致敬，「他是一位傳奇，那些歷史與品牌價值是永遠無法被觸及或抹滅的。」

身為快艇「空拋之城（Lob City）」時代的核心，保羅至今仍保持著隊史助攻紀錄，而擺脫傷病陰霾的比爾，今夏以2年1320萬美元合約續留快艇，新賽季將披上熟悉的3號戰袍重新出發。