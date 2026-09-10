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NBA／上季膝傷只打2場就報銷 勇士簽回22歲澳洲前鋒圖希

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲前鋒圖希（Alex Toohey，左）。 美聯社
澳洲前鋒圖希（Alex Toohey，左）。 美聯社

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勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）報導，勇士將和22歲澳洲前鋒圖希（Alex Toohey）簽下Exhibit 10合約，將在季前訓練營爭取正式合約名額。

圖希身高203公分，2025年選秀二輪第52順位被選中，和勇士簽下雙向合約，但只在G聯盟出賽2場，就因膝傷賽季報銷，隨後遭到釋出。

勇士新賽季將面臨主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪長期缺陣，前場人手明顯不足。不過勇士15人正式球員名單已滿，雙向合約也有2人，只剩一個空缺。

先前已經和24歲側翼泰瑞（Dalen Terry）簽Exhibit 10合約，今年選進的二輪第54順位新秀瓊斯（Lajae Jones）則是尚未簽約。

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