NBA／執行球員選項仍可能被賣掉 美媒：拉文不在國王未來藍圖

國王明星扣將拉文（Zach LaVine）日前執行最後一年高達4897萬美元（約台幣15.4億）的球員選項，決定續留母隊，不過《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）與麥克馬洪（Tim MacMahon）近期在《The Hoop Collective》節目中直言，這位31歲後衛絕對不在沙加緬度的未來藍圖，甚至會成為季中買斷的大熱門人選。

在拉文決定執行球員選項時，國王隨隊記者哈姆（James Ham）就曾報導，球隊管理人佩瑞（Scott Perry）與球團早就決定不承諾拉文在新賽季的輪替位置與上場時間，而拉文執行球員選項更多的也是保障自己能夠拿到這份薪資。

近日溫德霍斯特與麥克馬洪更是在節目上直言：「我們並不知道拉文究竟適合哪支球隊，但能確定他不適合哪裡——就是國王的未來規劃。 」麥克馬洪進一步補充，國王開季後應該會在交易市場試探拉文的行情，若沒有合適的交易，「他就有可能被買斷。」溫德霍斯特更直接預測拉文無法在沙加緬度結束賽季，「如果他真的在國王打完整個賽季，我會非常意外」。

至於哪支球隊有可能網羅拉文，勇士目前可能是選項之一。上賽季這位31歲後衛出賽39場能攻下場均19.2分，投籃命中率47.9%、三分命中率更達39%，作為優質外線火力以及柯瑞（Stephen Curry）以外的得分點相當契合，並且找來巴特勒（Jimmy Butler）前，勇士就曾認真考慮過交易來當時還在公牛的拉文 。

不過即便國王買斷拉文，勇士也難以吃下合約。由於球隊即將觸碰第二層稅線，且總薪資超過第一層土豪線，根據規定不得在季中簽下「合約金額高於全額中產特例」的被買斷球員，而拉文近4900萬美元的金額遠遠超過這個門檻。