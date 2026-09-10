NBA／「英雄哥」風波不斷！赫洛傳與模特兒女友分手 雙方告上法院爭奪扶養權

休賽季被熱火交易至公鹿的後衛赫洛（Tyler Herro）風波不斷，6月才因與前隊友阿德巴約（Bam Adebayo）發生肢體衝突受外界關注，根據《TMZ》報導，近日這位明星射手又因與女友亨利（Katya Elise Henry）分手鬧上法庭，展開爭奪子女監護權的官司。

赫洛與亨利交往近7年，並分別在2021年、2023年生下一女一子。兩人在分手後，赫洛向法院提出申請，希望安排共同育兒時間，同時由法院決定自己需支付的子女扶養用費。他聲稱亨利生下孩子後，就一直是自己一直主動提供扶養費，不過後續「英雄哥」就撤回告訴。

至於亨利則另提聲請，表示自己一直是孩子們的主要照顧人，關於孩子的許多重大決定也都是自己處理，因此希望能夠獲得監護權。

亨利強調，她不會阻止孩子們和赫洛見面，並且出於對赫洛的尊重，在文件中也刻意省略這位公鹿球星的「過往行為紀錄」，不過她認為無論暫時或長期安排，都還是得建立「保障與規範」，以最大程度確保孩子們的安全與福祉。

兩人過去曾在2022年爆發爭吵，亨利指控赫洛出軌，並且在刪除相關訊息前寫下「如果你背叛了那個願意為你做任何事的人，阿麼你就等於在欺騙、辜負自己的忠誠。」這項指控可能是亨利在文件中省略的「過往行為」，但法院並沒有就相關主張做出認定，具體情況也尚未明朗。

值得一提的是，亨利曾經與現公鹿前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）於2018年至2019年間交往，兩人未來將成為隊友，這段「特別關係」也成為更衣室話題。