NBA／川普傷口上灑鹽 稱獨行俠送走唐西奇「史上最爛交易」

美國總統川普（Donald Trump）的狂人發言連籃球都無法倖免，美國時間周三舉行的共和黨中期選舉造勢大會，正是在獨行俠隊主場美國航空中心（American Airlines Center）舉行，川普爭取支持外還挖苦獨行俠的管理層，稱把唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊的舉動是「運動史上最爛交易」。

川普提到，獨行俠是支很好的隊伍，有很好的未來跟展望，但和湖人的這筆交易並不好，「他是叫盧卡對吧？或許我們能重做這個交易？我很常重做交易。」

獨行俠2025年2月發動驚天交易，把當家球星唐西奇換去湖人，交易來戴維斯（Anthony Davis），成為年度最大消息之一。獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）被球迷罵翻，最終在同年11月被炒魷魚。

「我必須說，我不懂這筆交易。我對籃球有多少了解呢？依我來看，這筆交易不會被載入史冊成為體育史上最偉大的交易，反而可能會是體育史上最糟糕的交易。」