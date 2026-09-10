NBA／西蒙斯國王合約細節曝光是非保障！勇士格林認為神操作

2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）重返聯盟，與國王隊簽1年350萬美元的底薪合約。不過根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，這份合約是非保障約。

西蒙斯上季沒有簽約，而是轉往職業釣魚聯盟發展，如今重返NBA。史卡托指出，西蒙斯與國王簽的1年合約是非保障約，如果他進入開季名單，將獲得100萬美元薪資。

許多球迷對於國王簽下西蒙斯的舉動感到不解，勇士隊格林（Draymond Green）卻認為這是一筆好簽約，因為能幫助首輪第7順位新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）成長，「我覺得這對阿卡夫來說非常棒，現在有一個很想證明自己的西蒙斯，會把自己知道的東西教給你，而且一定會拚命訓練。我真的覺得這對阿卡夫很好，西蒙斯還是西蒙斯。」

格林分析，西蒙斯的存在能替阿卡夫分擔不少媒體壓力，「如果西蒙斯打不好，大家會把焦點放他身上，說他打得不好。如果他打得很好，大家會說他回來了。我認為，這最終會替阿卡夫減輕很多壓力。」

國王上季因傷病過多，只打出22勝60敗戰績，格林認為國王不是最理想的新秀發展環境，「很明顯，他（阿卡夫）會大量持球，這可能是好事，也可能是壞事。我覺得這是一筆很好的簽約，只是大家可能不會給這筆簽約好評價。」