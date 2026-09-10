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NBA／太陽惡棍點名「四大惡人」 勇士格林、唐西奇和SGA上榜
太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）最近被問到哪些NBA球員是惡人，他把自己排在第一名，還點名勇士隊格林（Draymond Green）、湖人隊唐西奇（Luka Doncic）和雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。
布魯克斯最近在中國參加活動，接受央視訪問時，談到NBA四大惡人，「首先是我自己，再來是格林。」
布魯克斯接著說，「我想還有唐西奇，惡人需具備領導力和推動事情發展的能力，他具備這項特質。」
亞歷山大最後一個被點名，布魯克斯解釋，「原因和唐西奇差不多，同時他還有一些犯規爭議。」
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