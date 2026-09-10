NBA／新賽季實力排名榜出爐 勇士組團失敗只列入附加賽球隊

新賽季即將到來，美媒ESPN預測各球隊實力排名，衛冕軍尼克、馬刺以及雷霆仍舊是爭冠熱門，不過休賽季多次延攬球星無果的勇士，僅被排在附加賽強度，與獨行俠、灰熊、巫師同級。

ESPN將聯盟30支球隊分成8個梯隊，第一梯隊即是具備爭冠實力，而上季在總冠軍賽碰頭的馬刺和尼克就屬這一級，且兩隊今夏的陣容並沒有太多更動，陣容完整度高。而雷霆雖然在上季輸給馬刺無緣晉級總決賽，且陣中防守悍將多特（Luguentz Dort）前往老鷹，但隨著二當家威廉斯（Jalen Williams）傷癒回歸，新賽季依然具有強大競爭力。

被排在西部勁旅梯隊的湖人、灰狼、金塊和火箭等，雖然帳面實力強大，但也都有各自的隱憂，在穩定度上略輸奪冠熱門。湖人與灰狼由於休賽季「大換血」，陣容磨合有待觀察。湖人今夏補進防守中鋒凱斯勒（Walker Kessler），滿足當家球星唐西奇（Luka Doncic）的心願，但詹姆斯（LeBron James）前往76人導致戰力降低；而灰狼找來「球三弟」小鮑爾（LaMeloBall）與庫明加（Jonathan Kuminga），但藍道（Julius Randle）等主力相繼出走，陣容仍需時間磨合。

至於休賽季「雷聲大雨點小」的勇士，則和巫師、獨行俠、太陽、拓荒者、灰熊、鵜鶘、爵士與黃蜂等9隊，被排在附加賽潛力競爭者行列。ESPN指出，勇士爭搶詹姆斯、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）相繼失敗，最終只簽下綠葉球員，如今想要在新賽季打出好表現只能等待「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）傷癒回歸；反倒是近年戰績悽慘的巫師終於迎來救世主迪班薩（AJ Dybantsa），再加上楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）明星球員助陣，新賽季有機會衝擊附加賽，未來更是一片看好。