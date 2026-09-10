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NBA／MVP多新身分 布朗森獻主持處女秀和女團KATSEYE同台
今年率領尼克隊終結53年冠軍等待的布朗森（Jalen Brunson），2026年除了得到總冠軍賽MVP新頭銜，新球季開始前還多了個新身分，他將在月底開播的新一季「周六夜現場（Saturday Night Live）」擔任主持人，獻出主持處女秀。
總冠軍賽第5戰狂飆45分的布朗森，率尼克力退馬刺隊登頂，這次他要改拿麥克風，在9月26日播出的新一季「周六夜現場」挑大梁，和當晚音樂來賓、女團KATSEYE互動。
周六夜現場從1975年開播，曾多次邀請體育明星參與，包括NBA傳奇羅素（Bill Russell）、MLB洋基隊長基特（Derek Jeter）、NBA「惡漢」巴特利（Charles Barkley）、NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）等體育巨星都擔任過主持人，如今布朗森也加入行列。
這檔由NBC電視台推出的節目將於美東時間晚上11點半播出，並在Peacock平台進行直播。
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