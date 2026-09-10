NBA／MVP多新身分 布朗森獻主持處女秀和女團KATSEYE同台

新賽季即將到來，美媒ESPN預測各球隊實力排名，衛冕軍尼克、馬刺以及雷霆仍舊是爭冠熱門，不過休賽季多次延攬球星無果的勇士，僅被排在附加賽強度，與獨行俠、灰熊、巫師同級。

2026-09-10 11:22