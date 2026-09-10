NBA／從熱火實習生到成為高管 艾姆斯拉加盟湖人擔任助理總經理

湖人在休賽季持續進行管理層的重組與升級，並在今天傳出正式簽下在熱火服務長達20年的資深高層艾姆斯拉（Eric Amsler），他將出任湖人隊的新任副總經理，攜手總經理佩林卡（Rob Pelinka）打造全新的紫金軍團競爭力。

艾姆斯拉的籃球管理生涯可謂從基層做起，他在2004-05賽季以實習生身份加入熱火，隨後靠著優異的選秀眼光與球員評估能力一路晉升，曾擔任熱火隊球員人事副總裁，並兼任發展聯盟附屬球隊蘇瀑天空力量（Sioux Falls Skyforce）的總經理，在注重團隊文化與選秀開發的熱火體系深耕雙十載，艾姆斯拉累積了豐富的球探與球員發展經驗。

湖人營運總裁兼總經理佩林卡在今年休賽季積極重組管理團隊，先前已於5月延攬前鵜鶘的拉馬達斯（Rohan Ramadas），負責薪資上限、數據分析與戰略規劃。而佩林卡先前就曾公開表示，另一個助理總經理職缺將鎖定在「球員選秀與評估流程」，包括職業球探、選秀球探及球員發展等核心業務，如今順利由經驗豐富的艾姆斯拉補上最後一塊拼圖。

值得注意的是，這也是湖人在今年8月傳出大股東沃爾特（Mark Walter）以125億美元估值將球隊轉手給庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger）後，球隊高層迎來的首度重大人事異動，展现出新營運團隊深耕選秀與青年培訓的決心。