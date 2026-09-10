快訊

今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

蘋果iPhone Duo可用觸控筆！對決三星Galaxy Z Fold8摺疊機、1圖看7大比較

會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／從熱火實習生到成為高管 艾姆斯拉加盟湖人擔任助理總經理

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

湖人在休賽季持續進行管理層的重組與升級，並在今天傳出正式簽下在熱火服務長達20年的資深高層艾姆斯拉（Eric Amsler），他將出任湖人隊的新任副總經理，攜手總經理佩林卡（Rob Pelinka）打造全新的紫金軍團競爭力。

艾姆斯拉的籃球管理生涯可謂從基層做起，他在2004-05賽季以實習生身份加入熱火，隨後靠著優異的選秀眼光與球員評估能力一路晉升，曾擔任熱火隊球員人事副總裁，並兼任發展聯盟附屬球隊蘇瀑天空力量（Sioux Falls Skyforce）的總經理，在注重團隊文化與選秀開發的熱火體系深耕雙十載，艾姆斯拉累積了豐富的球探與球員發展經驗。

湖人營運總裁兼總經理佩林卡在今年休賽季積極重組管理團隊，先前已於5月延攬前鵜鶘的拉馬達斯（Rohan Ramadas），負責薪資上限、數據分析與戰略規劃。而佩林卡先前就曾公開表示，另一個助理總經理職缺將鎖定在「球員選秀與評估流程」，包括職業球探、選秀球探及球員發展等核心業務，如今順利由經驗豐富的艾姆斯拉補上最後一塊拼圖。

值得注意的是，這也是湖人在今年8月傳出大股東沃爾特（Mark Walter）以125億美元估值將球隊轉手給庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger）後，球隊高層迎來的首度重大人事異動，展现出新營運團隊深耕選秀與青年培訓的決心。

湖人 熱火 NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／K湯在熱火重逢2022勇士冠軍隊友！ 維金斯讚「獨一無二球員」

NBA／卸下光環變球探 湯瑪斯仍不放棄球員身分：想去海外打爆對手

NBA／率湖人飛斯洛維尼亞集訓 魯尼感動：唐西奇真的很想贏

NBA／ 巴恩斯笑虧近80年「最白湖人」 仍誇後場雙衛聯盟最強

相關新聞

中職／前4名球隊都有人去打亞運 樂天爭冠少了陳晨威最傷

亞運棒球24人名單公布，中職前4名球隊共5人入選，將缺席至少15場賽事；樂天少了主力陳晨威，攻守影響最大。

NBA／從熱火實習生到成為高管 艾姆斯拉加盟湖人擔任助理總經理

湖人在休賽季持續進行管理層的重組與升級，並在今天傳出正式簽下在熱火服務長達20年的資深高層艾姆斯拉（Eric Amsler），他將出任湖人隊的新任副總經理，攜手總經理佩林卡（Rob Pelinka）打造全新的紫金軍團競爭力。

美網／逆轉鄭欽文晉級4強還奪球后寶座 芮芭奇娜：這只是個數字

美網女單8強賽今天上演頂尖發球對決，哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）在先失一盤的劣勢下展現韌性，歷經三盤鏖戰後以3：6、6：1、6：4逆轉擊敗中國大陸好手鄭欽文，生涯首度闖進美網四強，更確定將在下周最新世界排名登頂，成為WTA史上第30位世界球后。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。