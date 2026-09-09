NBA／勇士8後衛競爭上場時間 理查德獲伊古達拉建議：多開口溝通

勇士隊23歲後衛理查德（Will Richard）新秀賽季表現超乎預期，附加賽只上場66秒，成為他休賽季進步的動力，今年夏天跟著當家球星柯瑞（Stephen Curry）訓練，還向勇士傳奇伊古達拉（Andre Iguodala）取經。

理查德2025年選秀第56順位才被勇士選中，但他靠著成熟度獲得不少上場機會，例行賽出賽69場，有21場先發，平均得到6.4分2.5籃板1.3助攻，曾單場砍下30分。不過到附加賽，理查德只有在面對太陽隊的最後66秒有上場。

理查德接受《NBC Sports Bay Area》訪問時提到：「球季最後幾場我沒上場，其實成為整休賽季最大的動力。」理查德透露：「我這個夏天很大一部分重點，都放在控球，、移動後投籃和接球就投的訓練。像是移動中接球、移動後出手，還有不同的終結方式，也強調轉換快攻時的衝刺、在那種情況如何出手及面對撲防。」

勇士季前訓練營有8名後衛競爭上場時間，包含柯瑞、梅爾頓（De’Anthony Melton）、小裴頓二世（Gary Payton II）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、威廉斯（Brandon Williams）、克萊爾（LJ Cryer）、瓊斯（Lajae Jones）和理查德。

理查德也主動向勇士陣中的領袖請教，找格林（Draymond Green）討論如何提升防守，請教柯瑞體能與進攻的問題，向已退休的伊古達拉取經。談到伊古達拉給他的建議，理查德表示：「他告訴我，現在最可以加強的一件事，就是多開口溝通。如果在場上一直說話，能幫助所有人，也能幫助自己。從一個這麼成功、球衣已掛在球館上空的人口中聽到這種建議，對我來說很重要。」

柯瑞的訓練一直以強度與時間長度聞名，理查德直呼，「那完全改變我對訓練的看法。他對每件事情都非常認真，每次訓練、每一球都很重要，所有細節都不能放過。對柯瑞來說，每次訓練動作都像正式比賽。就算他累了，還是把每次都當比賽來做。他累的時候，反而會把專注力再提升一個層次，對每次動作、每個細節更加注意。」

另外，理查德靠著高蛋白飲食和大量重訓，休賽季增加10磅肌肉，每周還會進行多次熱瑜珈。理查德表示：「想成為一名好的職業球員，想在這個聯盟取得成功，有太多事都必須做好。很幸運的是，我身旁有很多很棒的老將，可以讓我學習、仰望。」