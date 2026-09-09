聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／鵜鶘精簡後場換回41歲老將吉布森 清出薪資簽下砍將馬瑟倫
隨著新賽季腳步逼近，鵜鶘隊持續進行陣容瘦身與薪資清理，今天傳出與灰熊隊達成交易協議，送出前首輪選秀後衛霍金斯（Jordan Hawkins）與側翼新人皮維（Micah Peavy），換回21歲後衛強森（AJ Johnson）及41歲老將吉布森（Taj Gibson），一舉清出約570萬美元（約台幣1.8億元）薪資空間，並以兩年1600萬美元簽下自由球員馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。
2023年首輪第14順位被鵜鶘選中的霍金斯，新秀年曾展現外線火力，但上季發揮空間受限，場均上場時間大幅銳減至13.6分鐘、僅有5.1分進帳。這名前康乃狄克大學冠軍後衛在邁入生涯第四季前夕遭到打包，鵜鶘還附上一個未來二輪選秀權與一個二輪選秀互換權給灰熊。
鵜鶘此舉意在精簡後場人數並降低薪資負擔，換來的年輕後衛約翰遜上季曾效力巫師與獨行俠，年僅21歲仍具潛力開發價值；至於老將吉布森則能提供休息室經驗。而騰出的薪資彈性，讓鵜鶘得以順利補進剛結束溜馬生涯的得分好手馬瑟倫，為外線與攻擊端注入強心針。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。