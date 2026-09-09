NBA／鵜鶘精簡後場換回41歲老將吉布森 清出薪資簽下砍將馬瑟倫

隨著新賽季腳步逼近，鵜鶘隊持續進行陣容瘦身與薪資清理，今天傳出與灰熊隊達成交易協議，送出前首輪選秀後衛霍金斯（Jordan Hawkins）與側翼新人皮維（Micah Peavy），換回21歲後衛強森（AJ Johnson）及41歲老將吉布森（Taj Gibson），一舉清出約570萬美元（約台幣1.8億元）薪資空間，並以兩年1600萬美元簽下自由球員馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。

2023年首輪第14順位被鵜鶘選中的霍金斯，新秀年曾展現外線火力，但上季發揮空間受限，場均上場時間大幅銳減至13.6分鐘、僅有5.1分進帳。這名前康乃狄克大學冠軍後衛在邁入生涯第四季前夕遭到打包，鵜鶘還附上一個未來二輪選秀權與一個二輪選秀互換權給灰熊。

鵜鶘此舉意在精簡後場人數並降低薪資負擔，換來的年輕後衛約翰遜上季曾效力巫師與獨行俠，年僅21歲仍具潛力開發價值；至於老將吉布森則能提供休息室經驗。而騰出的薪資彈性，讓鵜鶘得以順利補進剛結束溜馬生涯的得分好手馬瑟倫，為外線與攻擊端注入強心針。