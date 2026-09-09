NBA／還原台灣「密會小A辣」始末 球星MPJ承認：算是我的菜

籃網隊球星「MPJ」波特（Michael Porter Jr.）2023年造訪台灣，事後卻被爆料和台灣跨性別網紅小A辣密會，引發台灣球迷熱議。如今MPJ在Podcast節目中談到此事，坦言看到對方照片覺得是他的菜，才決定赴約，但對於誰主動發起邀請，雙方說法不一致。

MPJ密會小A辣事件當年在網路上引發熱議，如今MPJ在節目中主動提及這段歷史，「我從沒承認過這件事，但這集可能是適合的時機。」MPJ回憶，「我那時候去台灣，那邊女生身材都很嬌小，外型上不會太誇張。當時我去那邊參加一些公開活動，後來有位女生私訊我，看起來蠻有特色，我覺得外型還不錯，算是我的菜，所以我就回覆他，後來我們有一起出去。不過因為彼此語言不通，我還得靠Google翻譯跟他聊天。」

MPJ接著說，「我們大概只相處一個小時左右，然後有人拍照片。3年後那張照片突然被翻出來，我猜一開始是在台灣爆紅，但當時還沒傳到美國。後來有人私訊我：『你在台灣爆紅了，大家都說你被拍到跟一名跨性別女性在一起。』我當下就想糟了，後來事情真的傳到美國，也在這裡爆紅，所有人都以為我被抓包，和一名跨性別女性在一起。」

MPJ強調，不知道小A辣是跨性別女性，兩人只透過Google翻譯溝通，實際上也沒深入交談，「現在技術真的很好，這個世界有些地方，真的很難單靠外表判斷一個人原本的性別。」MPJ坦言：「那個故事爆出來的時候，我真的完全被嚇到，我根本不知道，而且直到今天，我仍不認為，當時跟我一起出去的那名女性是跨性別者。」

值得一提的是，小A辣過去受訪時曾表示，是MPJ主動私訊邀約吃飯，還「弄斷牙冠」。如今MPJ卻說，是女方主動私訊才回覆，雙方說法並不一致。