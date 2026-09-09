NBA／瓊斯加盟76人拚個人三連霸！挑戰寫下前無古人紀錄

據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，二連霸前鋒瓊斯（Dillon Jones）與76人隊達成協議，將簽下Exhibit 10合約，有望挑戰個人三連霸偉業。

現年24歲的瓊斯是在2024年選秀首輪第26順位被巫師隊選中，後來被交易到雷霆隊，生涯首季出賽54場，平均得到2.5分2.2籃板1.1助攻，季後賽也出賽10場，最後幫助雷霆奪冠。瓊斯今年只在尼克隊出賽7場，季後賽沒出場，仍完成個人二連霸。

瓊斯日前披上美國男籃戰袍，出征2027年世界盃男籃美洲區資格賽第二輪，幫助球隊奪下2勝重回E組第1。

瓊斯若能在季前訓練營拿下正式合約，將挑戰成為麥考（Patrick McCaw）後，史上第二位生涯前3季都奪冠且曾經轉隊的球員。麥考是在2017年和2018年於勇士隊奪冠，2019年在暴龍隊奪冠；因此瓊斯若生涯前3季待3支不同球隊都奪冠，將是史上首見紀錄。