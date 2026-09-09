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美網／不敵冠軍前搭檔 謝淑薇8強止步下一步亞運

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美網／不敵冠軍前搭檔 謝淑薇8強止步下一步亞運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

生涯獨缺的美網金盃，我國「一姊」謝淑薇今年仍錯過，今天女雙8強賽面對比利時前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）／俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），謝淑薇和拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）以5：7、3：6敗陣，無緣挺進最終4強。

謝淑薇生涯握有7座大滿貫女雙金盃，其中和梅騰絲一起拿過兩冠，包括最近一次2024年澳網金盃，今天兩人成隔網交手的對手。謝淑薇生涯獨缺的大滿貫就是美網，今年是她生涯第17度挑戰美網女雙，以第4種子身份出征的台拉組合，昨天在亞運國手「內戰」力退詹皓晴，晉級8強已是生涯次佳，只差一勝就能追平個人最佳的4強紀錄。

今天碰大會第8種子，首盤兩組人馬前11局一路保發，關鍵12局台拉組合發球局失守，讓第8種子以7：5先下一城。

第二盤台拉組合第一局就破發成功，但接續自己兩個發球局卻都失守，最終以3：6無緣晉級。

謝淑薇出局後，代表所有台將都結束今年紐約旅程，接續謝淑薇、「小鋼炮」梁恩碩和詹皓晴、吳芳嫺和男將何承叡都要披上中華隊戰袍，在名古屋亞運尋求登上頒獎台。

謝淑薇 美網 亞運 詹皓晴

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