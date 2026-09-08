NBA／預言馬刺雙衛達勇士浪花兄弟高度 巴克利：未來10年最強後場

馬刺隊近年選秀接連抽到高順位，除了2023年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）外，卡瑟爾（Stephon Castle）和哈波（Dylan Harper）的後場組合也獲得外界高度肯定，傳奇球星巴克利更形容，他們將是新版「浪花兄弟」。

溫班亞瑪2023年以選秀狀元身分加盟馬刺，毫無懸念拿下新人王。卡瑟爾2024年第4順位加入馬刺，同樣拿到新人王。2025年榜眼哈波雖沒新人王頭銜，但成熟的球技也獲得高度肯定。

巴克利在節目上預言，卡瑟爾和哈波未來可能成為聯盟最強後場組合，「如果我是現在NBA的後衛，未來10年都不會想和他們交手，因為他們未來可能會成為聯盟最強後場組合，他們甚至可能成為新一代的柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）。」

柯瑞與湯普森在勇士共同打拼13年，2015、2017、2018和2022年奪冠，是當時實力和人氣都最強的後場組合。

卡瑟爾是攻防兼備的後衛，上季例行賽出賽68場，平均得到16.7分7.4助攻5.3籃板，季後賽出賽23場，場均18.2分6.1助攻5.0籃板。

哈波上季例行賽出賽68場，平均只有11.8分3.9助攻3.4籃板。不過到了季後賽，場均提升到14.1分2.7助攻5.6籃板，甚至許多球迷和媒體認為，他打得比先發控衛福克斯（De'Aaron Fox）還出色。