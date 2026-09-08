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NBA／時空背景不同？詹姆斯遭砲轟昔日「反賭言論」被翻出
詹姆斯（LeBron James）最近宣布與加密貨幣預測平台Polymarket，建立合作關係，許多球迷不滿他與運動博弈扯上關係，還有人翻出他昔日反賭的言論，質疑他打臉過去的自己。
詹姆斯的長期商業合作夥伴卡特（Maverick Carter）2023年承認透過非法莊家，下注NBA比賽。雖然NBA禁止球員、教練、球團工作人員及經紀人下注比賽，但沒禁止商業經理人下注，詹姆斯當年接受「洛杉磯時報」訪問時表示，賭博合法而且卡特和NBA沒關係。
不過詹姆斯當年受訪時，也提到自己的反賭立場，「有些原本熱愛比賽的球迷，現在好像只在乎串關有沒有過，這感覺很奇怪。我猜現在大家都在講這個詞。某種程度上削弱比賽的純粹性，因為有些人真的只在乎下注結果。」
據NBA規定，現役球員不能推廣下注NBA，因此外媒推測，詹姆斯這次與Polymarket的合作，將比照過去與DraftKings的合作模式，以NFL賽事為主，避免觸犯聯盟規定。
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