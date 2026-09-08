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NBA／對決少林寺溫班亞瑪？太陽惡棍前往武當山修行
馬刺隊少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）去年在少林寺練功後，成長為超級巨星。如今太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）也到武當山修行，引發球迷討論。
布魯克斯球風凶狠又愛噴垃圾話，近年在聯盟扮演反派角色，勇士隊球迷和詹姆斯（LeBron James）球迷都對他恨得牙癢癢。布魯克斯去年被火箭隊交易至太陽隊後，不只成為精神領袖，改變球隊防守文化，個人單打技術也大幅提升，幫助太陽在外界不看好的情況下殺進季後賽。
休賽季布魯克斯和太陽達成協議，簽下3年7300萬美元延長合約。布魯克斯最近造訪中國，太陽官方社群平台X曬出布魯克斯穿著道服練劍練棍的圖片。
畫面曝光後，網友們紛紛表示，「他有點太認真準備學中文」、「老兄想模仿溫班亞瑪」、「少林被溫班亞瑪搶了，換武當」、「以後NBA分兩派，少林派和武當派」。
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