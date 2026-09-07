NBA／唐西奇帶湖人飛斯洛維尼亞集訓 魯尼感動：他真的很想贏

告別詹皇時代的洛杉磯湖人，新賽季將以全面改造後的陣容重新出發。球隊在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）身邊補進多名年輕且具活力的新戰力，同時也加入幾位具備經驗的老將，希望在2026-27年賽季重返競爭行列。其中，前金州勇士長3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），就是湖人休賽季重要的老將補強之一。

魯尼的更衣室聲音被期待能替新湖人帶來穩定力量，但他加盟後也很快感受到唐西奇的領袖氣質。魯尼接受《ESPN L.A.》訪問時，特別稱讚唐西奇今年夏天在斯洛維尼亞安排的季前迷你訓練營，認為這不只是單純訓練，更展現唐西奇想贏球、願意凝聚隊友的決心。

「我在聯盟打了好一段時間，但這是我第一次做這樣的事。到某個人的祖國，把我們所有人帶到那裡，一起花這麼多時間相處，我以前從來沒有過這種經驗。這就展現了他的個性，代表他真的很想贏。」魯尼表示。

他進一步說，唐西奇不只是讓隊友看到自己在球場上的能力，也讓大家了解他的成長背景與場外生活。魯尼說：「他希望大家知道他的背景，知道他為什麼會成為現在這樣的人。我覺得他做得很好。他是偉大的球員，也是很棒的領袖，他喜歡在場上展示自己能做什麼。而我們也看到他場外的個人生活，所以我們會為他衝破一堵牆。」

唐西奇上個月在斯洛維尼亞邀請幾乎整支湖人隊參加私人休賽季迷你訓練營。這次集訓的目的，是在湖人正式展開2026-27年賽季備戰前，先把球場訓練與團隊凝聚結合起來，讓新面貌陣容能更快建立默契。

除了場上訓練課程外，唐西奇也安排多項場外活動。湖人一行人的行程包含造訪布萊德（Bled）、釣魚、高爾夫，以及到唐西奇喜愛的餐廳用餐，另有其他有助於球員互相熟悉、拉近距離的活動。據報導，唐西奇還為大批湖人球員安排包機，並準備具有斯洛維尼亞特色的禮物送給隊友，展現地主與核心球星的用心。

湖人休賽季另一名重要補強瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）也對這次訓練營留下深刻印象。他接受《ESPN》訪問時，特別感謝唐西奇安排如此完整的活動，認為這對一支有許多新面孔的球隊來說，是非常好的磨合方式。

瑪穆克雷斯維里表示：「首先，要向Luka致意。我覺得整個組織安排非常棒，他們規劃每件事的方式都很出色。他們帶我們看了很多很棒的地方，盧比安納真的是一座非常、非常漂亮的城市。」

他也說：「而且這對新球隊來說很棒。隊上有一大群新球員，但我們所有人待在一起時，甚至不覺得這裡有那麼多新人。」

湖人新賽季陣容變動幅度不小，如何在短時間內建立信任與分工，將是球隊能否迅速進入狀況的關鍵。唐西奇選擇在訓練營前先把隊友帶到自己的家鄉，不只是讓球員們提前訓練，也是在正式開季前打造共同回憶。

從魯尼到瑪穆克雷斯維里，湖人新援都對這趟旅程給予高度評價，也讓外界更期待這支全新湖人能否在唐西奇帶領下打出凝聚力與競爭力。