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NBA／南韓一哥李賢重告別日本B聯盟 將與拓荒者簽「Exhibit 10」合約

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今夏曾隨馬刺打夏季聯賽的李賢重，將與拓荒者簽下「Exhibit 10」合約。 路透社
今夏曾隨馬刺打夏季聯賽的李賢重，將與拓荒者簽下「Exhibit 10」合約。 路透社

南韓球迷在2026-27年NBA賽季前夕迎來令人期待的消息，當家射手李賢重與日本B.League球隊長崎維爾卡已經分道揚鑣，將前往美國追逐NBA夢想。

長崎維爾卡在新聞稿中表示，球團全力支持25歲的李賢重追求更高舞台。據了解，李賢重已同意與波特蘭拓荒者簽下「Exhibit 10」合約，將加入球隊訓練營，爭取簽下雙向合約的機會。

李賢重今年夏天曾代表馬刺出戰夏季聯賽，期間出賽8場，平均攻下8.6分、3.8籃板、1.1助攻。

在接受馬刺夏季聯賽邀請之前，李賢重才剛帶領長崎維爾卡完成隊史首次B.League總冠軍壯舉。他不僅幫助球隊登頂，也拿下總冠軍賽MVP，入選B.League年度最佳五人，並獲得亞洲特別獎，成為上季日本職籃最受矚目的亞洲球星之一。

李賢重近年職業生涯足跡相當豐富。他曾在澳洲打了2個賽季，並幫助伊拉瓦拉老鷹拿下2024-25年NBL總冠軍。2024年，他也曾短暫效力另一支B.League球隊大阪七福神，之後轉戰長崎維爾卡，逐步累積國際職籃經驗。

出身柯瑞（Stephen Curry）母校戴維森大學的李賢重，2022年NBA選秀會落選，但隨後獲得金州勇士旗下發展聯盟球隊聖塔克魯茲勇士機會；這次前往波特蘭，對李賢重而言也有特殊意義。因為他過去也曾代表拓荒者出戰2024年夏季聯賽，如今再度獲得叩關NBA的機會，可說是繞了一圈後重新回到熟悉舞台。

在投入拓荒者訓練營前，李賢重還有國家隊任務。他預計將領軍南韓男籃出戰即將登場的2026年愛知名古屋亞運。

對李賢重來說，這次拓荒者訓練營將是一場真正的證明之戰。「Exhibit 10」合約通常代表球員需要在訓練營與季前賽中爭取留下機會，若他能成功擠進拓荒者名單，將有機會和楊瀚森在波特蘭組成罕見且話題十足的亞洲組合。

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