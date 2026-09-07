NBA／卸下光環變球探 湯瑪斯仍不放棄球員身分：想去海外打爆對手

兩屆明星後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）雖然已被塞爾蒂克聘雇為球探，上季也沒有在職業賽場亮相，但他仍不打算完全結束球員生涯。湯瑪斯近日透過社群平台表態，希望至少再到海外打1個賽季，親身體驗不同籃球環境。

湯瑪斯在X平台寫道：「我想去海外打1年！我想要那種經驗！也想去海的另一端把那些傢伙打爆。」這番話顯示，現年仍渴望競爭的他，雖然目前已開始投入球探工作，但內心依舊保有重返球場的強烈意願。

事實上，這並不是湯瑪斯第一次公開談到赴海外打球的可能性。去年12月，他就曾在社群平台暗示，自己正在考慮挑戰歐洲籃球聯賽。他當時寫道：「正在想要不要去歐洲籃球聯賽……我只是想打球。」

湯瑪斯2025-26年賽季沒有加入任何球隊，上一次在NBA出賽已是2023-24年賽季，當時他短暫效力鳳凰城太陽，出賽6場。雖然他近年未能穩定重返NBA輪替，但在發展聯盟還是展現出驚人的得分能力。2024-25年賽季，他代表鹽湖城星隊出賽14場，平均攻下29.1分、1.9籃板、5.7助攻。

目前湯瑪斯主要待在家鄉西雅圖，也能協助塞爾蒂克籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在美國西岸進行球探觀察與人才評估。對塞爾蒂克而言，這位曾在波士頓打出生涯代表作的前明星後衛，將以球員經驗協助球團判斷職業與大學球員潛力。

只是從湯瑪斯的公開發言來看，他還不急著把自己完全定位為幕後工作者。他想去海外打球，不只是為了延續職業生涯，也像是給自己一段新的籃球體驗。從最後一順位到明星球員，再到如今想跨海挑戰新舞台，湯瑪斯的籃球故事或許還沒有真正畫下句點。