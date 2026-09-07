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網球／20歲安東內利奇蹟奪F1義大利站冠軍 辛納在場見證

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
20歲新星安東內利奪下F1義大利大獎賽冠軍。 美聯社
20歲新星安東內利奪下F1義大利大獎賽冠軍。 美聯社

因傷無緣角逐美網金盃，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和同胞貝雷帝尼（Matteo Berrettini）回到義大利支持自家人，兩位網壇球星昨天一同慶祝20歲新星安東內利（Kimi Antonelli）奇蹟奪下F1義大利大獎賽冠軍。

辛納是目前網壇世界球王，貝雷帝尼2021年打進溫布頓決賽，締造第一位打進草地大滿貫男單決賽的義大利選手紀錄。昨天兩人都現身義大利米蘭附近的國立蒙札賽車場，見證安東內利從第19位出發，最終驚奇奪冠、終結義大利60年等待的歷史時刻。

年僅20歲的安東內利，去年11月也曾到杜林支持辛納挑戰ATP年終賽連霸，不同領域的頂尖運動明星再次展現彼此情誼，25歲的辛納也在社群恭賀安東內利奪下義大利大獎賽冠軍。

安東內利3月奪下中國站冠軍時，同天在印地安泉名人賽登頂的辛納也曾發文恭賀同胞。

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