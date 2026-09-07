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NBA／曾喊巫師狀元選迪班薩！ 帝亞佛闖美網8強秀「籃球動作」互動
巫師狀元迪班薩（AJ Dybantsa）近日與家人現身紐約，來到法拉盛草地公園觀看美國網球公開賽，親自替好友、網球名將帝亞佛（Frances Tiafoe）加油，提亞佛贏球後，也特別在場上做出「籃球慶祝動作」，讓場邊迪班薩與家人看得相當開心。
帝亞佛今日在路易斯阿姆斯壯球場迎戰俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），最終以7：6、6：4、7：6直落三勝出，成功挺進美網8強，將迎戰米切爾森（Alex Michelsen），坐在帝亞佛球員包廂內的迪班薩與家人，也一路見證好友晉級。
兩名來自不同運動領域的年輕明星互相力挺，也迅速引起球迷討論，有球迷表示，「帝亞佛只要人在華盛頓，就經常去看巫師比賽。很高興看到他們互相支持。」，另一名球迷則笑說，「兩個不同的體育世界碰在一起！帝亞佛在球場上帶來能量，NBA球星也在場邊用同樣的熱情回應。」
事實上，這已不是迪班薩第一次親自到場支持帝亞佛，今年6月法國網球公開賽期間，他同樣曾現身羅蘭加洛斯替好友加油。
有趣的是，兩人的緣分也不僅是迪班薩單方面替帝亞佛助陣，在NBA選秀前，帝亞佛就曾公開喊話自己支持的巫師，要求球隊一定要用狀元籤選進這名備受期待的全能側翼，最終迪班薩如願來到華盛頓，如今兩人的關係變成彼此到場支持的跨界好友。
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