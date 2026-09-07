NBA／曾喊巫師狀元選迪班薩！ 帝亞佛闖美網8強秀「籃球動作」互動

準名人堂球星「CP3」保羅（Chris Paul）上季和快艇隊不歡而散，只打了16場就被冷凍，接續被交易到暴龍隊後被裁掉，3月直接宣布退休；他近期上podcast「Build or Break」時提到這段過往，稱快艇的行為是個人經歷過「最不受尊重」的經歷。

2026-09-07 14:40