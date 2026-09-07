NBA／退休仍逃不過小老弟？ 保羅秀網球慘遭SGA「嗆聲」：我會電爆你

高掛球鞋的傳奇球員「控衛之神」保羅（Chris Paul）正享受他的退休生活，不僅與「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一同在遊艇上演空中接力灌籃，更在社群平台上傳兩人打網球的影片，然而卻慘遭昔日小老弟、兩屆年度MVP亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）公開「嗆聲」會電爆他。

看到保羅的網球身手，亞歷山大直接在社群平台留言嗆聲，「打網球我會電爆你。」

事實上，亞歷山大與保羅的緣分相當深，2019-20賽季兩人曾共同率領先不被看好的雷霆打進季後賽，而保羅2020年離開後，亞歷山大逐漸接下球隊核心位置，最終成長為聯盟頂尖球星。

亞歷山大在2025年率領雷霆拿下隊史首座總冠軍，並於2025、2026年連續兩季拿下MVP。上季亞歷山大出賽68場，場均仍能繳出31.1分、6.6助攻與4.3籃板，帶隊繳出64勝18敗、西區第一的戰績，季後賽前兩輪先後橫掃太陽與湖人，可惜西區冠軍戰鏖戰7場後不敵馬刺，無緣再次挺進總冠軍賽。