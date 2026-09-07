NBA／ 巴恩斯笑虧近80年「最白湖人」 仍誇後場雙槍聯盟最強

前NBA前鋒巴恩斯（Matt Barnes）近日談到湖人新賽季陣容時，開玩笑這可能是近80年以來「最白」湖人隊，不過隨即強調仍肯定球隊休賽季圍繞唐西奇（Luka Doncic）進行的補強，並稱讚湖人後場雙槍是聯盟得分能力最好的後衛之二。

巴恩斯接受《TMZ Sports》訪問時，看到湖人新賽季陣容後笑說，「這大概是自明尼亞波利斯湖人以來，最『白』的一支湖人隊了。但話說回來，當你擁有唐西奇和里夫斯（Austin Reaves），在我看來，他們是聯盟得分能力最好的後衛之二，而且球隊也增加了一些陣容深度。」

不過對於湖人新賽季究竟能走多遠，巴恩斯並不急著預測，「我還是得親眼看看。每個人都想發表一些勁爆觀點，預測自己認為他們最後會打成什麼樣子。他們正在努力圍繞他打造球隊。我不知道新的所有權最後會是什麼情況，所以他們還得把這些事情弄清楚。」

不過對於湖人的重建能力，他仍抱持一定信心，「湖人就是這樣，不管處於高峰還是低谷，即使真的跌下去了，他們通常也不會低迷太久。所以看看這個賽季最後會變成什麼樣子，會很有趣。」」

隨著詹姆斯（LeBron James）結束長達8年的湖人生涯離隊，紫金軍團正式進入「唐西奇時代」的第一年，透過先簽後換得到凱斯勒（Walker Kessler），找來葛萊姆斯（Quentin Grimes）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）、魯尼（Kevon Looney）、威廉斯（Ziaire Williams）、賽布爾（Matisse Thybulle）與哈迪（Jaden Hardy）等人，也和里夫斯簽下4年1.85億美元頂薪合約，其中最後一年附帶球員選項。