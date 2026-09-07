NBA／不是「浪花兄弟」了！ 湯普森超愛加盟熱火新綽號：就這麼叫

湯普森（Klay Thompson）與獨行俠完成買斷後，熱火迅速將這位昔日「浪花兄弟」成員納入陣中。然而才剛來到南灘，熱愛海洋的湯普森卻有了全新綽號，而他本人也顯然非常滿意。

來到邁阿密後，球迷很快替湯普森取了新綽號「Biscayne Klay」，名稱源自邁阿密著名的比斯坎灣（Biscayne Bay）。

對於這個充滿邁阿密風情的新稱號，熱愛船隻與大海的湯普森顯然非常滿意，「我超喜歡。只要是跟海洋有關的東西，我都很喜歡，我就是一個非常熱愛航海的人。」

「船長、大海，這些我全部都愛。所以『Biscayne Klay』？那就這麼叫吧！」湯普森強調。