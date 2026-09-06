NBA／德羅展底薪加盟添火力 金塊小將興奮喊：想向明星前輩學習

丹佛金塊休賽季補進37歲老將德羅展（DeMar DeRozan），為球隊新賽季爭冠陣容再添經驗與進攻火力，陣中年輕主力布勞恩（Christian Braun）也代表球隊表達歡迎之意，並對能與這位前明星球員並肩作戰感到相當期待。

布勞恩接受《丹佛郵報》訪問時談到德羅展加盟，他表示：「我真的很興奮能和另一位明星球員一起打球，並向他學習。」他也強調，自己一直很相信金塊管理層的操作，以及球團每年打造陣容的能力。

德羅展今年休賽季與金塊簽下1年390萬美元老將底薪合約。在這之前他被國王釋出，成為完全自由球員，隨後選擇轉戰丹佛，加入一支仍以總冠軍為目標的球隊。

德羅展上季一共出賽77場，平均拿下18.4分、4.1助攻、2.9籃板、1.0抄截。雖然德羅展已不在生涯巔峰期，但他仍具備穩定中距離得分、單打創造機會與關鍵時刻處理球的能力，對金塊來說仍是相當重要的補強。

金塊今年休賽季失去多名輪替戰力，包括華森（Peyton Watson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與瓦藍丘納斯（Jonas Valanciunas）等，使得球隊必須重新補強板凳深度與進攻選項。在這樣的背景下，德羅展的加盟被視為金塊補上經驗與火力缺口的重要一步。

對金塊而言，球隊進攻長期圍繞約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）運作，但在季後賽高強度對抗中，仍需要更多能自行創造出手機會的球員。德羅展雖然不是典型外線射手，但他的半場進攻經驗、切入與中距離把握度，能在主力休息或比賽陷入僵局時提供不同解法。

報導指出，德羅展休賽季也受到其他球隊關注，但他最終選擇加盟金塊，某種程度也顯示他仍希望加入具備爭冠機會的隊伍，繼續追逐總冠軍。

對已經建立冠軍核心的金塊來說，這類低成本又有經驗的補強，若能融入體系，將有機會在新賽季發揮超出合約價值的作用。