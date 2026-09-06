NBA／後詹皇時代扛重任 塞克斯頓自信：我能幫助湖人贏球

洛杉磯湖人即將迎來自2018年以來，首個沒有詹姆斯（LeBron James）的新篇章。球隊在休賽季透過自由市場與交易進行多項補強，其中後衛塞克斯頓（Collin Sexton）被視為新賽季有機會在洛杉磯打出亮眼表現的球員之一。

塞克斯頓上季先後效力黃蜂與公牛，合計出賽68場，平均上場26分鐘，可攻下17.5分、2.9籃板、2.5助攻。對湖人來說，他具備持球進攻、切入破壞與外圍得分能力，有望在詹姆斯離隊後，成為後場重要火力來源。

加盟湖人後，塞克斯頓接受《ESPN》訪問時首次談到自己的感受。他表示，來到這支新球隊至今一切都相當順利，球隊上下也讓他感受到歡迎。

塞克斯頓說：「這真的很棒。每個人基本上都很開放，也很歡迎我，能和教練團、球員交流感覺很好。這裡有很多新面孔，所以我們每天都在一起學習。」

過去幾年，塞克斯頓大多效力戰績普通、競爭力有限的球隊，如今加盟湖人，對他來說不只是轉隊，更是一次能夠在大舞台證明自己的機會。他坦言，自己一直渴望參與真正能贏球的籃球環境，而湖人正提供他這樣的舞台。

塞克斯頓表示：「我會說，這是一個贏球的機會，是站上大舞台的機會，也是在這樣的情況下，讓我可以試著加入並影響勝利。」

他也坦言，自己過去待過不同球隊，有些環境要贏球確實更加困難，但那不代表球員沒有求勝心。塞克斯頓說：「我覺得我過去在一些不同球隊時，情況就是更艱難。當然，想贏球的心一直都在，但在NBA要贏球真的很難。這是一件很困難的事，每一晚我們面對的都是最頂尖中的最頂尖。」

如今轉戰湖人，塞克斯頓相信自己能在新環境中找到定位。他說：「所以我認為，能夠站上這個舞台，並且每天都能影響勝利，再加上我能帶給球隊、帶給比賽的東西，我覺得自己就是很適合這裡。」