NBA／費城三巨頭提前合練培養默契 布朗放話心態就是「殺殺殺」

費城76人距離全隊正式集結還有幾周時間，但部分核心球員已經提前展開合練，讓球迷先看到新賽季陣容磨合的雛形。

繼8月馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）被拍到一起訓練後，最新影片顯示，這3名預計在76人進攻體系中大量持球的主力，仍持續在球場上共同完成多項訓練，同時也針對各自技術進行調整。

對76人而言，這樣的提前合練具有重要意義。新賽季陣中擁有多名需要球權、也習慣主導進攻的球員，如何分配球權、建立節奏與培養默契，將是球隊能否迅速進入狀況的關鍵。

馬克西、布朗與詹姆斯都是能持球發動、突破製造機會，也能在關鍵時刻自己得分的球員，因此若能在訓練營開始前就先建立基本配合，等全隊正式集結時，磨合期可望縮短不少。

不過，76人新賽季最重要的課題仍是「犧牲」。當一支球隊擁有多名持球型球星，每個人都必須在某些時刻讓出球權，改以無球跑動、防守、傳導或拉開空間來幫助團隊。這對76人來說，既是甜蜜負擔，也是爭冠陣容必須面對的現實挑戰。

其中最受矚目的球員之一，無疑是今夏被波士頓塞爾蒂克交易來的布朗。外界原本普遍認為，布朗與泰托姆（Jayson Tatum）的雙核心組合會繼續在波士頓延續下去，但隨著塞爾蒂克未來薪資空間壓力增加，球團最終選擇做出重大變動，以換取更大的操作彈性。布朗因此成為被送走的一方，也讓這筆交易成為休賽季最受討論的話題之一。

被交易到76人後，布朗顯然充滿動力，準備在新球隊證明自己。他日前在Twitch直播中談到新賽季心態時，語氣相當強烈地表示：「我會聽著，我會等著，但我的心態就是殺殺殺。我覺得我今年想要見血，你懂我的意思嗎？我覺得那就是我的心態，我想要見血。」

這段發言也被外界解讀為布朗對新賽季的強烈宣示。離開熟悉的綠衫軍體系後，他不只要適應76人的全新角色，也將帶著被交易後的競爭情緒投入比賽。對一名剛打出生涯最佳球季的球星來說，這樣的動機很可能成為費城新賽季的重要能量來源。

布朗上季繳出生涯代表作，平均每場攻下28.7分，展現頂級得分手能力。新賽季來到76人後，由於身邊有詹姆斯、馬克西等進攻核心，他的場均得分數字可能會有所下降，但這不代表他的影響力減少。相反地，布朗過去已證明自己在需要得分時能夠接管比賽，也能在高強度對抗中提供穩定火力。

76人新賽季的陣容天賦無庸置疑，但真正的挑戰在於如何把眾多球星融合成一個能贏球的整體。馬克西的速度與外線、詹姆斯的組織與經驗，加上布朗的攻守全面性，讓費城擁有極高上限。如今3人提前合練，不只是單純維持狀態，更像是替新賽季建立信任與分工的第一步。

對布朗來說，這將是職業生涯全新篇章；對76人而言，這可能是一次重塑爭冠格局的機會。隨著訓練營接近，這支新面貌的費城強權能否把個人天賦轉化為團隊戰力，將成為新賽季最受關注的焦點之一。