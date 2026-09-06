美網／3小時激鬥 18歲地主新星拍落菲律賓人氣女將

美網中央球場今天上演青春對決，18歲地主新星約維奇（Iva Jovic）和21歲菲律賓人氣女將艾亞拉（Alexandra Eala）大戰3小時03分鐘，約維奇才驚險以7：5、3：6、7：5挑進第四輪，讓她仰躺在地迎接突破時刻。

決勝盤艾亞拉率先破發，但約維奇很快回破，2：4落後下再瓦解劣勢，雖在5：4時錯過第一個賽末點，但第12局再度逼出破發機會，這次艾亞拉的機會球卻掛網失誤，讓列14種子的地主新星生涯首次挺進家鄉大滿貫16強。

耗時超過3小時才辛苦晉級，約維奇坦言，平常很少在場上顯露情緒，但今天實在很不容易，「為了贏得這場勝利，我付出了巨大的努力，包括丟了耳環、摔倒在地、膝蓋擦傷、精神崩潰等等，我幾乎耗盡了所有精力。」

約維奇形容，很難想像剛剛發生的一切，雙方都打出高水準的內容，能擊敗今年夏天表現出色的艾亞拉也讓自己增添不少信心。

菲律賓人氣女將艾亞拉。 路透社

比賽結束後，艾亞拉特別穿過網子到約維奇的場中，和第一時間仰躺在地的對手擁抱；離場時她也微笑和中央球場球員致意，走進球員通道才用手抹去臉上淚珠。

約維奇除了讚美艾亞拉的球技，也肯定對手的風度，她透露艾亞拉不但給了自己擁抱還獻上祝福，且不只是在鏡頭前，「即使在休息室，關起門來也是如此，這足以說明她的人品和為人，她真是很棒的人。」

生涯首度打進美網第二周，約維奇下戰將挑戰前冠軍、同胞名將高芙（Coco Gauff），也為地主預約一張女單8強門票。