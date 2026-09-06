NBA／不再只是「詹姆斯兒子」！布朗尼甘願在唐西奇、里夫斯身旁打無球

經過前兩年的養成後，將邁入生涯第3季的布朗尼（Bronny James）坦言已清楚在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）身邊該扮演什麼角色，並將「無球進攻」視為今年夏天強化的重點。

布朗尼近日接受ESPN LA《Mason & Ireland》廣播節目訪問時，談到自己今年休賽季的訓練方向，「我希望自己各方面都能進步。我還是會和唐西奇、里夫斯一起打球，所以我會更多處於無球狀態。當球隊需要我的時候，我必須能夠把球投進，也要能替其他人創造機會，而我覺得今年夏天自己在這方面做得很好。」

談到自己未來希望成為什麼類型的球員時，布朗尼也表示並不打算把自己限制成單純的定點射手，「我覺得自己可以成為唐西奇和里夫斯身旁的第二持球點，幫助球隊發動進攻。無論是接球投籃、擋拆進攻或其他東西都可以。我一直以成為一名全能球員為目標，不管球隊需要我做什麼，我都準備好了。」

事實上，布朗尼的合約在下個賽季握有球隊選項，留給他證明自己的時間已經逐漸縮短。前兩年球隊可以將重點放在「養成」，但到了生涯第3季，他必須開始在正式比賽中拿出實際產出。