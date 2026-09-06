NBA／打出生涯年卻離隊倒數？波特與籃網續約卡關 交易截止日前恐遭送走

根據籃網隨隊記者史萊特（Erik Slater）與《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）報導，儘管前鋒波特（Michael Porter Jr.）上季打出生涯代表作，但隨著雙方續約談判仍存在明顯差距，波特很可能在新賽季交易截止日前離開。

史萊特在《Third Apron》節目中談到波特的未來時直言，「我認為他在籃網的未來，或者說他的籃網生涯，可能很快就要告一段落了，這是我目前對情況的判斷。我只是認為雙方在合約談判上還存在差距，如果沒有完成續約，我不認為籃網會在交易截止日後繼續留下他。」

「對我來說，這有點太冒險了。所以照目前的情況來看，我認為他們很可能會在交易截止日前把他送走。這也是我一段時間以來持續聽到的消息，從球隊如何看待他的角度來說，一直都是如此。」

事實上，波特上季才剛打出生涯代表作，出賽52場，平均攻下生涯新高24.2分，另有7.1籃板、3.0助攻，投籃命中率46.3%，三分球命中率36.3%。新賽季將是他5年1.793億美元合約的最後一年，雖然目前已具備提前續約資格，但雙方至今仍未達成新合約。

此外，路易斯同樣不看好籃網會在沒有續約的情況下，讓波特一路留到球季結束，「他們當然可以讓他在交易截止日後繼續留下來，帶著到期合約打完整季，但如果真的發生，我會非常驚訝。」

「他們現在可以和他續約，之後依然能夠交易他，但年薪超過4000萬美元似乎有點太貴了。所以如果他沒有完成續約，到了2月底卻還留在這裡，我會很驚訝。」