NBA／哈利伯頓穿小熊球衣「復仇」家鄉 開球遭網友狂酸：比投籃姿勢還醜

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）前天受邀到小熊主場，擔任對戰釀酒人的開球嘉賓，雖然最終看到小熊2：1擊敗自己從小支持的釀酒人，自己的開球表現卻意外成為網路上的笑點，遭不少球迷毫不留情開酸。

26歲的哈利伯頓出生於威斯康辛州，從小就是釀酒人球迷。不過隨著近年溜馬與公鹿之間的競爭愈來愈激烈，他與家鄉球迷的關係也變得有些微妙。

事實上，釀酒人去年也曾邀請哈利伯頓擔任開球嘉賓，最後卻撤回邀請。

如今哈利伯頓跑到同區對手小熊的主場開球，甚至穿上小熊球衣向老家球隊「回敬」，不少球迷也在社群平台上嘲諷，「籃球天賦高得不可思議，但他丟棒球的樣子看起來像個第一次上場的小孩。」、「為什麼我兄弟穿得像艾倫（Ellen DeGeneres）？」，更有球迷說道，「這球看起來比他的投籃姿勢還糟。」