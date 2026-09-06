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NBA／詹姆斯宣布攜手Polymarket！14秒神秘短片預告合作 粉絲卻怒了「別碰博弈」

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯預告攜手預測市場平台Polymarket，合作聚焦美式足球；細節未公布，卻因涉及博弈疑慮引發球迷正反論戰，合作形式也受關注。 美聯社
詹姆斯預告攜手預測市場平台Polymarket，合作聚焦美式足球；細節未公布，卻因涉及博弈疑慮引發球迷正反論戰，合作形式也受關注。 美聯社

NBA傳奇球星詹姆斯（LeBron James）再有新動作，他近日在社群平台X發布一段僅14秒的神秘短片，預告將與預測市場平台Polymarket展開合作。雖然雙方尚未公布合作細節與金額，不過知情人士透露，這次合作預計將聚焦美式足球，完整內容最快本周進一步揭曉，然而本次合作預告卻引發部分粉絲不滿。

根據《CNBC》報導，詹姆斯5日在X發布影片，只見他走進Polymarket總部電梯，隨後前往公司的「體育樓層」，並在貼文寫下「歡迎來到Polymarket總部，即將推出，與Polymarket合作」，正式為雙方合作暖身。

知情人士透露，這支影片只是大型行銷活動的預告，詹姆斯與Polymarket接下來的合作將以美式足球為主軸，更多細節預計未來一週陸續公開。目前雙方並未揭露合作條件，詹姆斯與Polymarket的代表也拒絕在社群貼文以外提供進一步說明。

消息曝光後也迅速引發球迷正反論戰，不少粉絲對詹姆斯與具有預測交易性質的平台合作感到失望，留言直呼「詹姆斯，我很喜歡你，但我絕不會碰博弈」、「向資本妥協了，你不再是我心中的GOAT（史上最偉大球員）」。還有人搬出經常與詹姆斯比較歷史地位的喬丹（Michael Jordan）嘲諷，甚至點名NBA總裁席爾瓦（Adam Silver），要求聯盟針對合作進行處理。

不過，也有部分支持者替詹姆斯緩頰，認為此次合作屬於商業行銷，詹姆斯只是運用自身龐大的知名度與影響力替平台帶動關注，並不代表本人參與相關交易；也有球迷表示，仍願意因為支持詹姆斯而進一步了解Polymarket。隨著雙方完整合作內容尚未公開，這場跨界合作究竟將採取何種形式，也持續受到球迷關注。

Polymarket屬於「預測市場」平台，使用者可以針對未來事件是否發生交易相關合約，涵蓋體育賽事等不同領域。隨著市場快速擴張，Polymarket及競爭對手Kalshi近年積極尋求職業運動員、球隊與聯盟合作，試圖進一步打進龐大的體育市場。

不過，詹姆斯身為現役NBA球員，與預測市場業者合作也格外受到關注。NBA規定對球員投資涉及聯盟相關投注或類似產品的公司設有限制，包括持有相關企業股權等，因此詹姆斯此次與Polymarket究竟採取何種合作形式，也成為外界關注焦點。

事實上，體壇巨星攜手預測市場已非首例。NBA球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年稍早便成為Kalshi股東，同時參與行銷及現場活動；Kalshi當時強調，安戴托昆波僅被動持股，平台規則也禁止他交易NBA相關市場。

Polymarket則持續擴張體育版圖，目前已陸續與美國職業足球大聯盟（MLS）、美國職棒大聯盟（MLB）及國家冰球聯盟（NHL）建立合作，合作球隊也包括紐約洋基、紐約遊騎兵等。

隨著秋季體育賽事旺季到來，Polymarket近期也正重整行銷團隊，並找來共享電動滑板車新創Bird創辦人、曾任職Uber與Lyft的范德贊登（Travis VanderZanden）出任成長總監（Chief Growth Officer），負責Polymarket行銷業務。如今再找來詹姆斯預告合作，也顯示平台持續加碼體育市場的企圖心。

詹姆斯 博弈 NBA

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