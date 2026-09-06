NBA／夏聯MVP替代巴特勒 勇士菜鳥倫德伯格有望扛先發3號

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日談到新賽季陣容時，透露在巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）可能長期缺席的情況下，身為今年第11順位新秀的倫德伯格（Yaxel Lendeborg），開季有望進入主要輪替，甚至被賦予比原先預期更重要的角色。

柯爾接受《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）訪問時坦言，他相當期待與倫德伯格合作，不過目前最大的課題，就是找出最適合的先發陣容以及輪替搭配。

「我們必須在球季初期贏下一些比賽，不能被其他球隊拉開。但我對此很興奮。我們加入了一些很棒的球員，包括倫德伯格和尼恩（Georges Niang），我們也相信威廉斯（Brandon Williams）能夠幫助球隊。」

「我們的年輕球員顯然也度過了一個非常棒的夏天，不僅贏下夏季聯賽，也投入了大量訓練。最大的問題就是，誰要先發？我們的輪替陣容會長什麼樣子？」

接著柯爾直接點名倫德伯格，提出一套相當值得關注的陣容構想，「倫德伯格能不能打3號位，然後格林（Draymond Green）打4號位，再讓波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）或霍福特（Al Horford）打5號位？這樣的陣容會是什麼樣子？我們會有很多時間去找出答案。」

柯爾透露倫德伯格開季有望進入主要輪替，甚至被賦予比原先預期更重要的角色。 美聯社

倫德伯格大學生涯最後一季效力密西根大學，40場比賽平均繳出15.1分、6.8籃板與3.2助攻，兩分球命中率高達63.9%，三分球命中率37.2%，最更更奪下NCAA冠軍。

不僅如此，倫德伯格又在NBA夏季聯賽幫助勇士一路打出5勝1敗戰績，更在冠軍戰攻下21分、10籃板，力壓灰熊探花布瑟（Cameron Boozer）拿下夏季聯賽MVP，率領金州勇士以94：90拿下勝利，一舉奪得夏季聯賽冠軍，成為繼米契爾（Davion Mitchell）後，史上第2位同一年拿下NCAA一級男籃冠軍與拉斯維加斯夏季聯賽冠軍的球員。