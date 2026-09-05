NBA／雷納德聲稱不知薪資規避 球迷怒酸：戶頭多出8位數會沒發現？

NBA在日前針對洛杉磯快艇涉嫌透過可疑代言合約，協助雷納德（Kawhi Leonard）規避薪資上限一案公布懲處，其中包含與已破產公司Aspiration相關的場外合作案。聯盟裁定重罰快艇3000萬美元，沒收球隊2029年至2033年的首輪選秀權，另快艇也將失去先前在祖巴茲（Ivica Zubac）交易中從溜馬取得的2029年首輪籤，但這枚選秀權也不會歸還給溜馬。

除了選秀權與罰款，NBA也對快艇高層祭出處分。老闆鮑默（Steve Ballmer）遭禁賽1年，籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）遭無薪停職6個月，球隊總裁祖克（Gillian Zucker）則遭無薪停職1年。相較之下，雷納德本人僅被罰70萬美元，沒有遭到禁賽，現有合約也未被作廢，這項結果引發大量球迷不滿。

勇士前鋒格林（Draymond Green）則在最新一集個人節目《The Draymond Green Show》中力挺聯盟決定。他表示，自己願意相信雷納德的說法，也樂見主要懲罰落在快艇身上，而不是雷納德本人。格林說：「我會照Kawhi的說法去理解這件事，我也很高興大部分處分是由球隊承擔，而不是Kawhi。」

雷納德在懲處公布後發布聲明，否認自己知道任何人有意規避薪資上限。他強調，自己簽下快艇合約與相關合作協議時，都是基於善意，也完全致力於履行責任，並不知道任何人試圖繞過聯盟規定。不過，聯盟仍認定雷納德涉及違反規避薪資上限規定，包括向快艇施壓，要求球團協助他取得場外收入機會，並成功取得相關收入，以及未償還由快艇支付的個人支出費用。

格林的說法很快在社群平台引發反彈。許多球迷認為，他之所以替雷納德說話，是因為聯盟其他球員可能也存在類似操作。

一名球迷批評：「這被稱為史上最糟糕看法之一。」另一名球迷則留言：「格林只是因為他們都在做一樣的事，所以才替Kawhi辯護。保護一個人，就是保護全部人。」也有人直言：「對啊，因為你也做過，所以以後也會想裝作不知道。」

也有球迷把矛頭指向球員工會，認為雷納德能免於更嚴重懲處，與NBA球員工會（NBPA）介入有關。NBA與NBPA已達成協議，確認相關懲處為最終且具約束力。有球迷分析：「球隊承擔大部分懲罰，是因為工會保護Kawhi。他們同意那個荒謬的70萬美元罰款，換取工會不提出申訴。NBA希望在開季前讓這件事結束。」

另一名球迷則指出，如果了解NBA球員工會運作，就會知道要重罰雷納德困難得多。若讓雷納德接受協議，也可讓NBA避免與快艇、鮑默進入仲裁或訴訟程序；一旦對方提告，恐怕必須公開更多資料，揭露他們實際如何操作規避薪資上限。

更多球迷質疑雷納德聲稱不知情是否合理，因為他確實收到相關代言合約款項。有人反問：「你怎麼可能不知道這麼多錢進到你的銀行帳戶，然後還問『奇怪，這額外5000萬美元是哪來的？』」也有人酸說：「所以Kawhi只是某天醒來，發現帳戶多了8位數，卻完全不知道原因。這一代NBA球員真的沒有給下一代好示範，老闆們都在做筆記。」

不過，調查內容也提到，Aspiration相關協議並不是單筆5000萬美元現金直接入帳，而是4年總額4800萬美元的現金加股權組合。即便如此，由於雷納德簽下多份代言協議，仍有球迷認為他不能只用「不知道」帶過。一名球迷指出：「這不重要，他簽了合約。他應該看清楚自己到底批准了什麼。」

快艇失去5個首輪選秀權，勢必重創未來重建與補強彈性，但對雷納德而言，職業生涯仍將繼續。若NBA批准目前尚待完成的交易，他可能很快重返多倫多暴龍。只是這起薪資上限規避案雖然在程序上已告一段落，球迷對雷納德是否被輕放、快艇是否承擔過重代價，以及聯盟與球員工會如何協商懲處，恐怕仍會持續發酵。