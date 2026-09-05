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NBA／勒夫重披灰狼戰袍有譜？ 美媒曝雙方都有合作興趣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勒夫有機會重返灰狼。 路透社
勒夫有機會重返灰狼。 路透社

根據《The Athletic》記者克勞欽斯基（Jon Krawczynski）透露，老將長人勒夫（Kevin Love）與灰狼之間，雙方對於新賽季重新合作都有興趣，這也讓勒夫重返生涯起點的可能性受到關注。

克勞欽斯基在《The Talk North Podcast》節目中表示：「就我了解，Kevin Love對回到明尼蘇達持開放態度。我也認為灰狼對把他帶回來有一定興趣。」

對勒夫而言，如果最終重返灰狼，將是一次充滿情感意義的「回家」。勒夫在2008年選秀會以第5順位進入聯盟，職業生涯前6季都效力灰狼，也是在明尼蘇達打出明星身價。當時的他以強悍籃板能力、穩定外線投射與高產量雙十數據聞名，很快成為聯盟最具代表性的長人之一，更曾進入年度MVP票選討論。

勒夫在灰狼最後一個賽季是2013-14年，當時他平均攻下26.1分、12.5籃板，三分命中率達37.6%，不只入選明星賽，也獲選年度最佳第二隊，並在MVP票選中獲得支持。那段時期的勒夫是灰狼陣中絕對核心，也是球隊進攻與籃板體系的支柱。

之後勒夫被交易到克里夫蘭，展開生涯另一段重要篇章。他在騎士效力9個賽季，與詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，幫助騎士在2016年奪下隊史首座NBA總冠軍。從灰狼時期的頭號球星，到騎士爭冠陣容中的關鍵拼圖，勒夫的角色雖然轉變，但仍在不同階段證明自己的價值。

雖然勒夫已經是聯盟現役年紀較大的球員之一，但他上季仍能提供一定前場輪替貢獻。2025-26年賽季，他效力猶他爵士，出賽37場，平均拿下6.7分、5.8籃板，三分命中率37.3%。即使上場時間與角色已不像巔峰期那樣吃重，他仍具備拉開空間、抓籃板與提供老將經驗的能力。

勒夫下周將年滿38歲，因此若他與灰狼真的完成重聚，預期定位不會是大量上場的主力長人，而是以有限時間提供經驗、外線火力與休息室影響力的老將角色。對一支希望在西區繼續衝擊更高層級的灰狼來說，這類曾經歷總冠軍戰、懂得季後賽壓力的球員，仍可能在關鍵時刻帶來幫助。

當然，對於灰狼球迷而言，能夠看到勒夫重新披上明尼蘇達戰袍，或許也會是一段充滿回憶與話題性的重逢。

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