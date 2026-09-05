WNBA／費里登稱主席退休是「女性勝利」 自薦接任再掀性別爭議

WNBA主席恩格伯特（Cathy Engelbert）宣布將在今年底退休後，原名坎特（Enes Kanter）的前NBA球員費里登（Enes Kanter Freedom）再度公開發聲，表示自己願意接任WNBA主席一職。他不僅將恩格伯特離任形容為「女性的勝利」，也宣稱自己能帶領聯盟「重返偉大」，相關言論再次引發外界對WNBA、女性運動與性別議題的討論。

費里登近來因捲入WNBA選秀相關爭議受到關注，如今又在恩格伯特退休消息公布後，透過社群平台公開自薦接掌聯盟。他在貼文中表示，恩格伯特退休代表聯盟規則必須改變，但他也強調，單靠主席離任並不能解決WNBA目前面臨的制度性問題。

費里登寫道：「據報導，WNBA主席Cathy Engelbert即將退休，這是女性的勝利，也等於承認聯盟規則必須改變；但她退休並不能解決那些必須被處理的系統性問題，這些問題需要被面對，才能保護女性運動。」

WNBA主席恩格伯特宣布將在今年底退休。 美聯社

他接著把矛頭指向WNBA對女性運動規範的定義，並主動表示自己願意出任主席。費里登說：「如果WNBA無法定義什麼是女性，那麼我，非常樂意站出來擔任主席，帶領這個聯盟重返偉大，並恢復所有女性應有的公平。我會帶來常識，帶來公平。沒錯，我也會帶一本字典。」

這番言論延續費里登近期對女性運動參賽資格與WNBA制度的批評，也使他再度站上輿論風口。支持者認為他是在替女性運動公平性發聲，但反對者則批評，他的言論把複雜的性別與運動規範問題過度簡化，也可能加劇外界對跨性別議題的對立。

恩格伯特自擔任WNBA主席以來，見證聯盟商業價值、收視與關注度提升，但近年WNBA也面臨球員薪資、媒體轉播、聯盟治理，以及社會議題等多重挑戰。她年底退休後，誰將接任主席、WNBA未來如何處理競技公平與包容性之間的平衡，勢必會成為聯盟下一階段的重要焦點。