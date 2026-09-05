NBA／格林冷評快艇重懲如墜煉獄 替雷納德緩頰：我相信他的說法

NBA針對洛杉磯快艇與雷納德（Kawhi Leonard）涉嫌規避薪資上限案完成調查並公布懲處後，勇士球星格林（Draymond Green）在個人節目《The Draymond Green Show》中談到此事。他一方面認為快艇遭沒收5個首輪選秀權的處分，足以讓球團未來陷入長期困境；另一方面也替雷納德緩頰，表示自己相信雷納德未必清楚整起事件背後是否涉及違規，也樂見主要責任由球團承擔。

這起案件源自調查記者托瑞（Pablo Torre）揭露雷納德與快艇之間疑似存在規避薪資上限的場外收入安排，隨後NBA展開調查。聯盟最終認定快艇涉及違規，對球團祭出重罰，其中最受矚目的處分就是沒收5個首輪選秀權。

格林直言，這種懲罰對任何球團而言都非常沉重，尤其是快艇才剛歷經一段認為自己接近爭冠窗口的時期，如今卻可能被迫重建。

格林表示：「5個首輪選秀權，這包含快艇剛從克里夫蘭那筆涉及葛蘭德（Darius Garland）與哈登（James Harden）的交易中拿到的選秀權，也包括他們所取得的所有資產。如果我沒有搞錯，祖巴茲（Ivica Zubac）交易中得到的一些選秀權也包含在內。這就是重錘落下的地方，對一支球隊、一個組織來說，這是毀滅性的。」

格林認為，這種處境可能讓快艇在很長一段時間內都卡在不上不下的尷尬位置。「現在你進入一個必須重置的階段，才剛得到前5順位的華格勒（Keaton Wagler），結果突然之間，你必須在失去5個首輪選秀權的情況下做這件事。這可能會讓快艇在接下來很長一段時間陷入煉獄。」

除了球團未來資產受創，格林也認為，這起事件留下的壓力將影響快艇新賽季氣氛。他點名像葛蘭德這類球員，可能會重新思考自己身處的環境；總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也必須面對球團遭重罰後的士氣與前景問題。

格林說：「這會讓你去想，像葛蘭德這樣的球員，現在會怎麼看待自己待在這個地方？像泰隆魯這樣的教練，又會怎麼看待自己待在這個位置？這一定會讓快艇周圍的氣氛變得沉重。」

不過，對於雷納德本人，格林則選擇站在較保留的角度。他認為，如果球員接到一份看似來自正規公司的代言或商業合作，不一定會第一時間懷疑背後是否牽涉球隊薪資操作。

格林表示：「我相信Daktronics是一間真的公司。如果你收到一份來自Daktronics的合作案，你不會立刻跑去問你的經紀團隊，『欸，這是怎麼來的？』你會想，『喔，我和Daktronics有合作。』而且我知道那是一間很有信譽的公司。」

他補充說：「你去任何一座球館，他們可能都在做記分板。所以，我會相信Kawhi對這件事的說法，我也很高興主要懲罰是落在球隊身上，而不是Kawhi身上。」

根據NBA公布內容，雷納德因違反規避薪資上限相關規定遭罰70萬美元。聯盟指出，雷納德違規之處包括向快艇施壓，要求球團協助他取得場外收入機會，並成功取得相關收入；此外，他也未償還由快艇支付的個人支出費用，因此遭到懲處。

懲處公布後，雷納德也發布聲明，強調自己並不知情任何規避薪資上限的意圖，但願意為身邊團隊在判斷上的失誤負責。他表示：「誠信以及對這項比賽的尊重，是我為人最根本的一部分。我願意為身邊親近團隊成員判斷失誤負起全部責任，也很遺憾這起事件造成球迷與家人的困擾。」

雷納德也強調，自己與快艇簽下NBA合約以及相關協議時，都是出於善意，且完全致力於履行自身義務。他說：「我在與快艇簽訂合約，以及簽署相關協議時，都是基於誠信，也完全投入履行我的責任，並不知道任何人有意規避薪資上限。」

雷納德最後表示，過去15年來，他最重視的始終是家人、比賽，以及與他同場奮戰的人。隨著自己重返多倫多，他會專注在能控制的事情上，翻過這個篇章，繼續前進。